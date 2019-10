ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Νιου Χάμσαϊρ

Σύμφωνα με αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες πολλοί άνθρωποι στο Πέλχαμ του Νιου Χάμσαϊρ έχουν τραυματιστεί, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν νεκροί.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο δείχνουν πολλά ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας. Τα Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ένας ένοπλος έχει συλληφθεί.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0

We are closely monitoring the shooting incident at the New England Pentecostal church in Pelham, NH. pic.twitter.com/yQ9moBYsWg

