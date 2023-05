Νέο μακελειό στις ΗΠΑ καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο McDonald’s στην Τζόρτζια, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

H τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε αρχικές μαρτυρίες πως πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός.

Σύμφωνα με την daily mail οι αστυνομικοί ερευνούν και άλλα περιστατικά στην περιοχή εκτός από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο και πως υπάρχουν πολλά θύματα.

Multiple fatalities reported at separate crime scenes including a McDonald’s in Moultrie GA #moultrie #georgia #moultriegeorgia #shooting #breaking #news #breakingnews pic.twitter.com/dVGKdYZI3e

Το AP κάνει λόγο για τουλάχιστον δυο νεκρούς ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ