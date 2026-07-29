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Ο τραγουδιστής Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα 56 του χρόνια – Πένθος στην Ιρλανδία

Ήταν ο τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος The Frames
Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Γκλεν Χάνσαρντ
Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Γκλεν Χάνσαρντ / REUTERS/Gary Hershorn
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Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Γκλεν Χάνσαρντ (Glen Hansard) σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο σε ηλικία 56 ετών σήμερα Τετάρτη (29.7.26).

Ο Γκλεν Χάνσαρντ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ανεξάρτητης παραγωγής ταινία Once με το κομμάτι Falling Slowly. Ήταν ο τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος The Frames.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο «ενός ταλαντούχου μουσικού και ηθοποιού που συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».

Ο τραγουδοποιός ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος παίζοντας μουσική στους δρόμους του Δουβλίνου, πριν ιδρύσει το δημοφιλές ιρλανδικό συγκρότημα The Frames το 1990.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ με το δικό του όνομα, αλλά και ως μέλος του ντουέτου The Swell Season, μαζί με τη συν-νικήτρια του Όσκαρ και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Once Μαρκέτα Ιργκλοβα (Markéta Irglová).

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