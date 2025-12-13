ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστημιούπολη στο Ρόουντ Άιλαντ με «πολλούς τραυματίες»

Συναγερμός για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, σήμανε η Αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο όπως ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιούσε η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

BREAKING: MASS SHOOTING AT BROWN UNIVERSITY IN RHODE ISLAND, 20 PEOPLE INJURED



A masked suspect is IN CUSTODY



No deaths have been reported as of yet. Let’s all pray it stays that way and the wounded recover pic.twitter.com/dtQVriO2rd — BRITAIN IS BROKEN (@BROKENBRITAIN0) December 13, 2025

Οι πληροφορίες στα ξένα ΜΜΕ, αναφέρουν «πολλούς τραυματίες»…

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

«Ο Θεός να βοηθήσει τα θύματα και τις οικογένειές τους» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, μόλις ενημερώθηκε για το νέο αιματηρό περιστατικό που συγκλονίζει την Αμερική.