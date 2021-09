Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε ένα σούπερ μάρκετ στο Τενεσί των ΗΠΑ όταν ένας άνδρας μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά του. Από τους πυροβολισμούς έπεσε νεκρός ένας άνδρας, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 12. Σημειώνεται πως μετά το αιματηρό περιστατικό ο δράστης αυτοκτόνησε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας.

Συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Kroger, στο Κόλιερβιλ, μιας πόλης στα προάστια του Μέμφις των ΗΠΑ, στις 13.30 τοπική ώρα (21.30 ώρα Ελλάδας).

«Όταν φθάσαμε εκεί, είχαν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Ντέιλ Λέιν, αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιεβιλ. Δώδεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένας πέθανε, επιβεβαίωσε. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε με το όπλο του.

GALLERY: Mass shooting at Collierville Kroger claims the life of 1, injures 12 https://t.co/EfkO3fPVnb

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιερβιλ χαρακτήρισε το σκηνικό «φρικιαστικό». «Δεν έχω ποτέ δει κάτι παρόμοιο στα 34 χρόνια της καριέρας μου», είπε.

DEVELOPING: New video shows the moment officers arrived at the scene of a reported active shooter incident at a Kroger in Collierville, Tennessee. pic.twitter.com/mhglj4luP8