ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τουρνουά video game στη Φλόριντα! Νεκροί και τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματισθεί κατά την επίθεση ενόπλου κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, ανακοινώθηκε από τον γραφείο του σερίφη μέσω του Twitter. Ένας ύποπτος είναι νεκρός στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την επίθεση διέρρευσε στο twitter ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς.

Twitch livestream of Madden NFL tournament qualifier in Jacksonville broadcasts mass shooting, horrific aftermath https://t.co/kKcpNuGFRi pic.twitter.com/98FwkWMfOp — Timothy Burke (@bubbaprog) August 26, 2018

Μη διασταυρωμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 11 τραυματίες.

WATCH LIVE: SKY4 is flying over THE Jacksonville Landing, which is being searched by SWAT after a mass shooting — https://t.co/H2d004c8jF Follow @WJXTvic, @WJXTScottJ & @Ethan_Calloway for updates pic.twitter.com/DZgUsHHZkg — News4JAX (@wjxt4) August 26, 2018

PHOTOS FROM THE SCENE: JSO reports a mass shooting at the Jacksonville Landing; multiple fatalities https://t.co/Sua4CkPCFy pic.twitter.com/9uffTt4oGn — First Coast News (@FCN2go) August 26, 2018

«Μη βγείτε, θα σας βρούμε»

Το γραφείο του σερίφη καλεί μέσω του Twitter τους ανθρώπους που έχουν κρυφτεί εντός του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing να καλέσουν το 911 ώστε οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να τους εντοπίσουν και να τους βοηθήσουν.

#JSO says people are still hiding at the Jacksonville Landing. They’re asking they call 911 so officers can come get you @ActionNewsJax pic.twitter.com/u95FelUgkC — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

«Σας ζητούμε να παραμείνετε ήρεμοι, να παραμείνετε εκεί όπου κρύβεστε. Οι ειδικές δυνάμεις SWAT πραγματοποιούν μεθοδική έρευνα στο εσωτερικό του Landing. Θα σας βρούμε. Παρακαλείσθε να μην βγείτε τρέχοντας».

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Μετά τον εντοπισμό ενός υπόπτου νεκρού, οι δυνάμεις της αστυνομίας ερευνούν τους χώρους του εμπορικού κέντρου για την περίπτωση ύπαρξης και άλλων δραστών.

Το γραφείο του σερίφη της πόλης κάλεσε νωρίτερα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί.