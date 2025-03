ΗΠΑ: Πυρπόλησαν σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων Tesla στη Μασαχουσέτη

Οι σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτων Tesla πυρπολήθηκαν στην πολιτεία της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ, καθώς οι αντιδράσεις εναντίον του Έλον Μασκ αυξάνονται. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και οι εταιρείες του έχουν γίνει στόχος από τότε που χαιρέτισε ναζιστικά στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ακροδεξιά κινήματα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το «Sky News», αξιωματικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο «The Point» κοντά στη Βοστώνη στη Μασαχουσέτη και βρήκαν τους σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων Tesla «τυλιγμένους στις φλόγες και από πυκνούς μαύρους καπνούς».

Η αστυνομία ανέφερε ότι επτά σταθμοί φόρτισης υπέστησαν ζημιές και «η φωτιά φαίνεται να τέθηκε εσκεμμένα», αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla, πλέον διευθύνει το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, ο Μασκ επιβλέπει τις απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες εβδομάδες.

