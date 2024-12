ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανή βουλευτής από το Τέξας που αγνοούνταν από τον Ιούλιο, ζούσε τελικά σε οίκο ευγηρίας

Μια απίθανη ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μία Ρεπουμπλικανή βουλευτής στο Τέξας των ΗΠΑ αγνοούνταν επί πέντε μήνες και τελικά αποκαλύφθηκε ότι την είχαν κλείσε σε οίκο ευγηρίας, χωρίς κανείς να το γνωρίζει.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Kay Granger από το Τέξας που δεν έχει ψηφίσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον περασμένο Ιούλιο, αντιμετωπίζει «θέματα άνοιας» τους τελευταίους μήνες και ζει σε μία ανεξάρτητη μονάδα διαβίωσης ηλικιωμένων, δήλωσε ο γιος της Μπράντον Γκρέιντζερ στην εφημερίδα Dallas Morning News την Κυριακή (22.12.20214), σύμφωνα με το CNN.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά», είπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τέξας. Ο Μπράντον Γκρέιντζερ είπε επίσης στο δημοσίευμα ότι η μητέρα του ζει στο Tradition Senior Living στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, αλλά ότι δεν βρίσκεται σε μονάδα φροντίδας μνήμης, όπως ανέφεραν ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θέλει κάποιος να ζήσει σε μια κοινότητα με άλλους ανθρώπους της ηλικίας του», δήλωσε ο ίδιος.

Σε δήλωση που δόθηκε από το γραφείο της 81χρονης, η ίδια δήλωσε ότι οι προκλήσεις με την υγείας της έχουν προχωρήσει από τον Σεπτέμβριο και ευχαρίστησε την οικογένειά της και τους ψηφοφόρους της για την υποστήριξή τους.

«Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για το κύμα φροντίδας και ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωρίζουν πολλοί από την οικογένειά μου, τους φίλους και τους συναδέλφους μου, αντιμετώπισα κάποιες απρόβλεπτες προκλήσεις για την υγεία μου τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τα προβλήματα υγείας μου έχουν προχωρήσει, καθιστώντας τα συχνά ταξίδια στην Ουάσιγκτον τόσο δύσκολα όσο και απρόβλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το προσωπικό μου παρέμεινε ακλόνητο, συνεχίζοντας να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στους ψηφοφόρους μου, όπως κάνει τα τελευταία 27 χρόνια», δήλωσε η Granger σε γραπτή δήλωση που δόθηκε στο CNN από το γραφείο της.

Η Γκρέιντζερ ψήφισε για τελευταία φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 24 Ιουλίου και έκτοτε κανείς δεν την ξαναείδε.

Η ίδια ανακοίνωσε πέρυσι ότι δεν θα διεκδικούσε επανεκλογή και την άνοιξη παραιτήθηκε από πρόεδρος της επιτροπής πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν ψήφισε στο πρόσφατο πακέτο μέτρων για την αποτροπή της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

