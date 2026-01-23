ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου: Στο επίκεντρο το «αγκάθι» του εδαφικού

Την πρώτη τριμερή τους συνάντηση, ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (23.01.2026) αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στο Άμπου Ντάμπι. Σκοπός των αξιωματούχων να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Αυτή η συνάντηση είναι η πρώτη που γίνεται, με τη συμμετοχή και των τριών χωρών, από τη στιγμή που ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στα ουκρανικά εδάφη. Στο τραπέζι αναμένεται να πέσει και το σημείο – «αγκάθι» για την ειρηνευτική συμφωνία, δηλαδή το εδαφικό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε, λίγες ώρες νωρίτερα, πως όλα θα «παιχτούν» εκεί, μία άποψη που συμμερίζεται και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι ΗΠΑ από την άλλη προσπαθούν να κρατούν τον ρόλο του «πυροσβεστήρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πετούν και εκείνοι προς το Άμπου Ντάμπι μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συνομιλίες τους διήρκησαν περίπου 4 ώρες.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας είναι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ. Από ουκρανικής πλευράς, συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρίι Χνάτοφ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές». Προειδοποίησε δε ότι «χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «αγκάθι» του Ντονμπάς

Σε δηλώσεις του για την τριμερή συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως το αν θα βγει «λευκός καπνός» θα φανεί από την συμφωνία για το Ντονμπάς.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία ζητά την κατοχή ουκρανικών εδαφών, ένα αίτημα μη διαπραγματεύσιμο για τη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο Ντονμπάς.

«Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι κομβικό. Θα συζητηθεί όπως και ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουν οι τρεις πλευρές», είπε στους δημοσιογράφους.

«Είναι ένα βήμα – ελπίζουμε προς τον τερματισμό του πολέμου – αλλά μπορούν να συμβούν διαφορετικά πράγματα», είπε για τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συζήτησε για το Ντονμπάς και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

«Οι δύο πρόεδροι «οριστικοποίησαν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία και συζήτησαν για πρόσθετους πυραύλους αεράμυνας που είναι απαραίτητοι για την Ουκρανία για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων», πρόσθεσε.