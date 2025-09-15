Κόσμος

ΗΠΑ: Σάλος στο Fox News για τις δηλώσεις κατά των αστέγων – Ο Μπράιαν Κίλμιντ ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιό του

Ο Μπράιαν Κίλμιντ σόκαρε σε ζωντανή μετάδοση προτείνοντας να χορηγούνται θανατηφόρες ενέσεις σε άστεγους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές – Μπροστά στην κατακραυγή, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη
Ο Μπράιαν Κίλμιντ
Ο Μπράιαν Κίλμιντ / Πηγή: Χ

Όλα ξεκίνησαν από μια ζωντανή συζήτηση την Τετάρτη (10.09.2025) στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News, με θέμα τη δολοφονία μιας νεαρής Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, στην οποία εμπλεκόταν ένας 34χρονος άστεγος με διάγνωση σχιζοφρένειας. Την ώρα που ο συνάδελφός του, Λόρενς Τζόουνς, υποστήριζε ότι οι άστεγοι με ψυχικά προβλήματα θα πρέπει να αποδέχονται θεραπεία ή να φυλακίζονται, ο Μπράιαν Κίλμιντ πέταξε τη σοκαριστική φράση: «Ή μια θανατηφόρα ένεση… απλώς σκοτώστε τους».

Τα σχόλια για τους άστεγους προκάλεσαν αμέσως καταιγισμό επικρίσεων στις ΗΠΑ, χαρακτηρισμένα από πολλές πλευρές ως «απάνθρωπα» και «στιγματιστικά». Την επόμενη κιόλας μέρα, ο παρουσιαστής του Fox News προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα: «Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο. Προφανώς γνωρίζω ότι δεν μοιάζουν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές διαταραχές με τον ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα. Πολλοί αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Ωστόσο, η αναδίπλωση αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει τη διαμάχη. Πολλοί τηλεθεατές και οργανώσεις ζητούν πλέον από το Fox News να αναλάβει τις ευθύνες του. Η συντηρητική ωστόσο αλυσίδα απέφυγε μέχρι στιγμής κάθε επίσημο σχόλιο.

 

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το ζήτημα της εγκληματικότητας και της αστικής αστεγίας βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ. Σε πολλές μεγάλες πόλεις, η αισθητή αύξηση των αστέγων τροφοδοτεί εντάσεις ανάμεσα σε τοπικούς άρχοντες, οργανώσεις και την κοινή γνώμη. Για τους επικριτές του Κίλμιντ, τα λόγια του αποτελούν ένδειξη μιας ανησυχητικής τάσης: αντί να προωθούνται κοινωνικές και ιατρικές λύσεις, ορισμένα ισχυρά ΜΜΕ επιλέγουν να καλλιεργούν τον φόβο και το στίγμα.

 

Προς το παρόν, ο Μπράιαν Κίλμιντ διατηρεί τη θέση του στο Fox & Friends, αλλά η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ευθύνη των σταρ-παρουσιαστών του Fox News, που συχνά κατηγορούνται ότι ξεπερνούν τα όρια για να κερδίσουν το συντηρητικό τους κοινό.

