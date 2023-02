Η αστυνομία στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τη βίαιη σύλληψη άοπλου Αφροαμερικανού, ο οποίος πέθανε αφού οι αστυνομικοί τον χτύπησαν επανειλημμένα με τέιζερ.

Στο μονταρισμένο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή από την αστυνομία του Ράλεϊ ακούγεται ο Ντάριλ Τάιρι Ουίλιαμς να φωνάζει στους αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες ότι πάσχει από καρδιολογικά προβλήματα.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου όταν οι αστυνομικοί έκαναν μια «προληπτική περιπολία», όπως τη χαρακτήρισε η επικεφαλής της αστυνομίας του Ράλεϊ Εστέλα Πάτερσον, σε χώρο στάθμευσης εταιρείας στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Έξι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το συμβάν, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα δικαστήριο της κομητείας Γουέικ έδωσε την άδεια να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, στο οποίο περιλαμβάνονται εικόνες από τις κάμερες που φέρουν πάνω τους οι αστυνομικοί, από αυτές που βρίσκονται στα περιπολικά όπως και από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης γειτονικών κτιρίων.

Μία από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί τους δείχνει να πλησιάζουν το σταθμευμένο αυτοκίνητο του Ουίλιαμς, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η αστυνομία είδε μέσα στο όχημα αλκοόλ σε ανοικτό μπουκάλι και μαριχουάνα, σύμφωνα με την έκθεση. Ένας από τους αστυνομικούς αποφάσισε να συλλάβει τον Ουίλιαμς όταν εντόπισε ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα στην τσέπη του το οποίο φαινόταν να περιέχει «μια λευκή σκόνη».

Στο βίντεο ο Ουίλιαμς και ο άλλος επιβάτης του οχήματος, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί, ακούγονται να ρωτούν τους αστυνομικούς γιατί τους ανακρίνουν και γιατί κάνουν έρευνα στο αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ο Ουίλιαμς αντιστέκεται και ακολουθεί πάλη.

Ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να απειλεί να χτυπήσει τον Ουίλιαμς με το τέιζερ, αν δεν σταματήσει να αντιστέκεται. Στη συνέχεια το κάνει και ο Ουίλιαμς πέφτει στο έδαφος, δίπλα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα προσπαθεί να διαφύγει.

