ΗΠΑ: Στις 31 Μαρτίου αποχωρεί από το υπ. Εξωτερικών ο Τίλερσον

Ο Τίλερσον δήλωσε ότι θα διαβιβάσει άμεσα όλες τις αρμοδιότητές του στον υφυπουργό Εξωτερικών Τζον Σάλιβαν και θα αποχωρήσει από το πόστο του στο τέλος του μήνα.

«Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η διασφάλιση μιας ομαλής και ήπιας μετάβασης σε μια περίοδο που η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πολιτικές και εθνικής ασφάλειας προσκλήσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τίλερσον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αποκεφαλισμός» και στενού συνεργάτη του

Νωρίτερα, λίγες ώρες μετά την απόλυση του Ρεξ Τίλερσον, ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε και τον στενό του συνεργάτη Steve Goldstein.

Ο Steve Goldstein, τέταρτος ανώτατος αξιωματούχος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απολύθηκε μετά το σχόλιο που έκανε για την απόλυση του Ρεξ Τίλερσον από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι ο Ρεξ Τίλερσον δεν γνώριζε τους λόγους που επέλεξε να τον αντικαταστήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από τη δήλωσή του ουσιαστικά υποστήριζε ότι ο Ρεξ Τίλερσον έμαθε για την απόλυσή του από το Twitter, καθώς ανέφερε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διέψευδε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε ο Λευκός Οίκος για την απόλυση του Ρεξ Τίλερσον.

#BREAKING : Top State Dept aide fired after saying Tillerson was "unaware" of Trump's reason for replacing him https://t.co/eyngRxjnSL pic.twitter.com/27eaJw6iym

Ανέφερε επίσης ότι ο Ρεξ Τίλερσον είχε κάθε πρόθεση να μείνει στη θέση πριν από την απόλυσή του.

Το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ανέφερε πως ο Ρεξ Τίλερσον θα απομακρυνθεί την Παρασκευή και πως ο αρχηγός του Λευκού Οίκου του είπε τα νέα την Παρασκευή.

LATEST: White House fires Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs Steven Goldstein, the fourth highest ranking official at the State Dept.

— ABC News (@ABC) March 13, 2018