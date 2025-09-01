ΗΠΑ: Σχεδίασε την δολοφονία της συντρόφου του και τη σκότωσε την ημέρα που θα γεννούσε το παιδί τους

Αδιανόητη είναι η υπόθεση θανάτου μίας εγκύου γυναίκας από το Οχάιο των ΗΠΑ, η οποία δολοφονήθηκε ύστερα από εντολή του συντρόφου της, την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει το μωρό της.

Η Ίντια Κινάμορ ήταν 26 ετών όταν δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στις ΗΠΑ, στις 4 Μαρτίου 2023. Την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένο να μπει σε φάση τοκετού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το στυγερό έγκλημα ήταν σκηνοθετημένο από τον 30χρονο σύντροφο της 26χρονης εγκύου, ώστε να μοιάζει με διάρρηξη και ληστεία.

Ο λόγος για τον Κέιβον Γουόρα, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με άλλη γυναίκα και να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, έχοντας χάσει ακόμη και το σπίτι του, και είχε προσπαθήσει να πιέσει την Ίντια να κάνει έκτρωση.

Στις 21 Αυγούστου, στον 20χρονο Robert Ervin, στον 30χρονος σύντροφο της Ίντια, Kayvon Warren, και τον 22χρονο Lamar Morris Suggs απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για φόνο, καθώς και κατηγορίες για διάρρηξη.

«Αυτή θα έπρεπε να ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της Ινδίας», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Χάμιλτον, Κόνι Πίλιτς.

«Αντ’ αυτού, ο πατέρας του παιδιού συνωμότησε με δύο άλλους για να τη δολοφονήσουν. Είναι σπαρακτικό. Το γραφείο μου θα φροντίσει να αποδοθεί δικαιοσύνη τόσο για την Ινδία όσο και για το μωρό της», πρόσθεσε.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να συνωμότησαν για να δολοφονήσουν την 26χρονη Κινάμορ, με τον Γουόρεν να ζητά ακόμη και άδεια από την εργασία του λόγω πένθους πριν από τον θάνατό της.

Μετά την αρχική τους σύλληψη, η μητέρα της Ίνδια είπε ότι χαίρεται που επιτέλους αποδίδεται δικαιοσύνη. «Τώρα μπορώ να επιστρέψω και να της πω ότι οι άνθρωποι που της το έκαναν αυτό έχουν συλληφθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε η Τέρι Κίναμορ.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι Γουόρεν, Έρβιν και Σαγκς αντιμετωπίζουν και οι δύο την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης για τις κατηγορίες.