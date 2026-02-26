ΗΠΑ: Σχεδόν τυφλός πρόσφυγας βρέθηκε νεκρός αφού αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία συνόρων

Νεκρός σε δρόμο του Μπάφαλο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, βρέθηκε ένας πρόσφυγας με καταγωγή από τη Μιανμάρ, η τύχη του οποίου αγνοούνταν, αφότου αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία συνόρων.

Τη σορό του 56χρονου πρόσφυγα ο οποίος ήταν και σχεδόν τυφλός, βρήκαν αστυνομικοί της πόλης των ΗΠΑ, το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026). Η τύχη του αγνοούνταν από τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Ο Νουρούλ Αμίν Σαχ Αλάμ αφέθηκε ελεύθερος από τους αστυνομικούς συνόρων (CBP), οι οποίοι τον άφησε σε καφέ, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Ο 56χρονος είχε περάσει σχεδόν όλο το 2025 στην φυλακή, περιμένοντας να δικαστεί μετά από μια αντιπαράθεση που είχε με αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 από αυτούς. Αυτός ήταν και ο λόγος της σύλληψής του. Νωρίτερα τον Φεβρουάριο ωστόσο δήλωσε ένοχος, κατέβαλε χρηματική ποινή και αφέθηκε ελεύθερος.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά τώρα τις συνθήκες θανάτου του Σαχ Αλάμ.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, ο Δημοκρατικός Σον Ράιαν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο θάνατος του πρόσφυγα αυτού μπορούσε να αποφευχθεί, εκτιμώντας ότι είναι αποτέλεσμα των «απάνθρωπων» αποφάσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης.

«Ένας ευάλωτος άνδρας –σχεδόν τυφλός που δεν μιλούσε αγγλικά– εγκαταλείφθηκε μόνος του μια κρύα νύκτα του χειμώνα, χωρίς να έχει γίνει – εξ όσων έχουν γίνει γνωστά- καμία προσπάθεια να τον αφήσουν σε ένα ασφαλές μέρος», επεσήμανε ο Ράιαν.

«Αυτή η απόφαση της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ήταν αντιεπαγγελματική και απάνθρωπη», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε σε τοπικό μέσο πως ράκτορες της CBP άφησαν τον Σαχ Αλάμ σε ένα καφέ, αφού έγινε γνωστό ότι είχε εισέλθει στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας και δεν μπορούσε να απελαθεί.

«Οι πράκτορες της υπηρεσίας Προστασίας των Συνόρων του πρότειναν να τον μεταφέρουν (…) σε ένα καφέ που κρίθηκε ότι είναι ένας ζεστός και ασφαλής χώρος κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του», αντί να απλώς να τον αφήσουν να φύγει από το τμήμα της CBP. «Δεν παρουσίαζε κανένα σημάδι δυσφορίας, κινητικών προβλημάτων ή αναπηρίας που να απαιτεί ειδική βοήθεια», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Ο Μοχάμαντ Φαϊσάλ, ένα από τα παιδιά του Σαχ Αλάμ, ανέφερε σε γραπτό μήνυμα ότι η σύλληψη του πατέρα του πριν έναν χρόνο οφειλόταν σε μια παρεξήγηση με τους αστυνομικούς.

Ο Σαχ Αλάμ, που δεν μιλούσε αγγλικά, είχε βγει και περπατήσει και χρησιμοποιούσε σαν μπαστούνι ένα κουρτινόξυλο που είχε αγοράσει, σημείωσε ο Φαϊσάλ. Χάθηκε και μπήκε στην αυλή ενός κατοίκου του Μπάφαλο ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Όταν ο Σαχ Αλάμ δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών να αφήσει κάτω το κουρτινόξυλο, καθώς δεν τις κατανόησε αφού δεν μιλά τη γλώσσα, τον συνέλαβαν, εξήγησε ο γιος του.

Αφού αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη εβδομάδα «κανείς δεν ενημέρωσε εμένα ή την οικογένειά μου για το πού άφησαν τον πατέρα μου», κατήγγειλε.

Ο Σαχ Αλάμ δεν μπορούσε να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές συσκευές, τόνισε ο γιος του.