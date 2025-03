ΗΠΑ: Συναγερμός στα κεντρικά της CIA στη Βιρτζίνια για πυροβολισμούς – Κρατείται ένας άνδρας

Η αστυνομία και τα SWAT περικύκλωσε τα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το απόγευμα της Τετάρτης (19/3/25) μετά από μια αναφορά για έναν άνδρα με όπλο που πυροβολούσε στον αέρα.

Οι πρώτες εικόνες από τα γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια, έδειχναν αστυνομικούς να κρατούν τον κόσμο μακριά από το σημείο που παρέμεινε για ώρες αποκλεισμένο μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Police and SWAT have surrounded the CIA headquarters in Virginia after an alleged report of a man with a gun firing into the air. pic.twitter.com/PJ5W0E5Hdq