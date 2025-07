ΗΠΑ: Συνετρίβη F-35 στην Καλιφόρνια — Σώος ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-35C του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνετρίβη την Τετάρτη (30.07.2025) στη ναυτική αεροπορική βάση Lemoore, στην κεντρική Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Ναυτικού που επικαλείται το ABC News.

Το F-35C ανήκε στη μοίρα VFA-125 «Rough Raiders» του Πολεμικου Ναυτικού των ΗΠΑ και συνετρίβη περίπου στις 16:30 τοπική ώρα, σε μικρή απόσταση από τη βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί επιτυχώς και είναι καλά στην υγεία του. Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες.

Reports of a crash earlier involving a U.S. Navy F-35C Lightning II at or near Naval Air Station Lemoore in Kings County, California. The aircraft was reportedly forced to carry out an emergency landing, before being engulfed in flames. Police, fire, and rescue are on-scene… pic.twitter.com/DDSi2YVa23