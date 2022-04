Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, όπου δύο ληστές χτύπησαν μια γυναίκα με το αυτοκίνητο για να της πάρουν το ρολόι της. Βίντεο από το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λος Άντζελες, με το θύμα να φαίνεται να τρέχει στη μέση ενός δρόμου μέρα μεσημέρι.

Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, έρχεται μετά από μια σειρά ληστειών στην πόλη του Λος Άντζελες, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τα θύματά τους και στη συνέχεια να τους οδηγούν σε απομονωμένες περιοχής ή τα σπίτια τους.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει η NYP, προσπαθεί να σταματήσει ένα λευκό SUV την ώρα που την κυνηγά ένα ασημί αυτοκίνητο. Το SUV προσπερνά τη γυναίκα και απομακρύνεται, ενώ το αυτοκίνητο των ληστών έρχεται με ταχύτητα και τη χτυπά, ρίχνοντάς την στον δρόμο.

Wild video shows woman rammed by car as she tries to flee robbery https://t.co/1TNJetKIv7 pic.twitter.com/wIMNizyPgM