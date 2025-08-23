ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο «καρατόμησε» τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών μετά από έκθεση που αντέκρουε τον Ντόναλντ Τραμπ

Αναταραχή στην Ουάσιγκτον: το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (22.08.2025) την απομάκρυνση του αντιπτέραρχου Τζέφρι Κρους, επικεφαλής της Defense Intelligence Agency (DIA), της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές πληροφορίες των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση προκαταρκτικής αξιολόγησης που αντέκρουε ευθέως τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τον Ιούνιο 2025 είχαν «εξαφανίσει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι, σύμφωνα με τη DIA, τα πλήγματα των ΗΠΑ του Ιουνίου κατά του Ιράν καθυστέρησαν το πυρηνικό του πρόγραμμα μόνο κατά μερικούς μήνες. Ένα συμπέρασμα που εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ και οδήγησε τον Λευκό Οίκο σε προσπάθεια να ξαναγράψει την επίσημη αφήγηση.

Σειρά απομακρύνσεων στο Πεντάγωνο

Ο Τζέφρι Κρους δεν είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος στρατιωτικός που απομακρύνθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα φέτος, ο επικεφαλής της NSA, Τίμοθι Ντ. Χο, είχε επίσης αποπεμφθεί, όπως και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απομάκρυνε επίσης αρκετά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μαρκ Γουόρνερ κατήγγειλε την απόφαση ως «ανησυχητική», υποστηρίζοντας ότι δείχνει πως η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει «τις υπηρεσίες πληροφοριών σαν τεστ πίστης» αντί να τις χρησιμοποιεί για την προστασία της χώρας.

Μια στρατηγική υπηρεσία αποδυναμωμένη

Η Defense Intelligence Agency έχει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για ξένους στρατούς. Η απομάκρυνση του Κρους, βετεράνου της αμερικανικής αεροπορίας με 34 χρόνια καριέρας, γεννά πολλά ερωτήματα. Η αναπληρώτριά του, Κριστίν Μπορντίν, αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι να εγκριθεί ο διάδοχος από τη Γερουσία.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, ο αντιπτέραρχος Κρους βρισκόταν στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Η παύση του επιβεβαιώνει την πρόθεση του προέδρου να αναμορφώσει εκ βάθρων τις υπηρεσίες πληροφοριών, ακόμη και αν αυτό αποδυναμώνει την ανεξαρτησία τους.