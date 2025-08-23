Κόσμος

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο «καρατόμησε» τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών μετά από έκθεση που αντέκρουε τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζέφρι Κρους, διευθυντής της Defense Intelligence Agency (DIA), απομακρύνθηκε από τη θέση του – Η απόφαση ελήφθη μετά από εσωτερική έκθεση για το Ιράν, που θεωρήθηκε ενοχλητική για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times
Ο Αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και Διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) Τζέφρι Κρουζ
Ο Αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και Διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) Τζέφρι Κρους / REUTERS / Leah Millis

Αναταραχή στην Ουάσιγκτον: το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (22.08.2025) την απομάκρυνση του αντιπτέραρχου Τζέφρι Κρους, επικεφαλής της Defense Intelligence Agency (DIA), της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές πληροφορίες των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση προκαταρκτικής αξιολόγησης που αντέκρουε ευθέως τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τον Ιούνιο 2025 είχαν «εξαφανίσει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι, σύμφωνα με τη DIA, τα πλήγματα των ΗΠΑ του Ιουνίου κατά του Ιράν καθυστέρησαν το πυρηνικό του πρόγραμμα μόνο κατά μερικούς μήνες. Ένα συμπέρασμα που εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ και οδήγησε τον Λευκό Οίκο σε προσπάθεια να ξαναγράψει την επίσημη αφήγηση.

Σειρά απομακρύνσεων στο Πεντάγωνο

Ο Τζέφρι Κρους δεν είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος στρατιωτικός που απομακρύνθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα φέτος, ο επικεφαλής της NSA, Τίμοθι Ντ. Χο, είχε επίσης αποπεμφθεί, όπως και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απομάκρυνε επίσης αρκετά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μαρκ Γουόρνερ κατήγγειλε την απόφαση ως «ανησυχητική», υποστηρίζοντας ότι δείχνει πως η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει «τις υπηρεσίες πληροφοριών σαν τεστ πίστης» αντί να τις χρησιμοποιεί για την προστασία της χώρας.

Μια στρατηγική υπηρεσία αποδυναμωμένη

Η Defense Intelligence Agency έχει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για ξένους στρατούς. Η απομάκρυνση του Κρους, βετεράνου της αμερικανικής αεροπορίας με 34 χρόνια καριέρας, γεννά πολλά ερωτήματα. Η αναπληρώτριά του, Κριστίν Μπορντίν, αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι να εγκριθεί ο διάδοχος από τη Γερουσία.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, ο αντιπτέραρχος Κρους βρισκόταν στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Η παύση του επιβεβαιώνει την πρόθεση του προέδρου να αναμορφώσει εκ βάθρων τις υπηρεσίες πληροφοριών, ακόμη και αν αυτό αποδυναμώνει την ανεξαρτησία τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ καταγγέλλει «ξεδιάντροπο ψέμα» για την κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον ΟΗΕ – Αμφισβητούν την έκθεση οι ΗΠΑ
Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Γάζα πλήττεται από λιμό – Tο Ισραήλ απορρίπτει τα συμπεράσματα αυτά ως «ξεδιάντροπο ψέμα» και κατηγορεί τη Χαμάς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
Παιδιά στη Γάζα κρατώντας κατσαρόλες 7
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει «εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση ανάπτυξης στρατευμάτων
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει επίθεση κατά της χώρας του, μετά την ανακοίνωση της μαζικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο 2
Η Γκισλέιν Μάξγουελ «αθώωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν - «Δεν έκανε κάτι ανάρμοστο»
«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», είπε για τον θάνατο του Επστάιν - Η 63χρονη δήλωσε πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών», στην οποία φέρεται πως εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου και ο Μπιλ Γκέιτς
Τζέφρι Επστάιν / Γκισλέιν Μάξγουελ 1
Νέο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας μετά από δηλώσεις Σαλβίνι για τον Μακρόν – Κλήθηκε η Ιταλίδα πρέσβης
Το Παρίσι κάλεσε την πρέσβη της Ιταλίας μετά από δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι που κρίθηκαν «απαράδεκτες», οι οποίες στόχευαν άμεσα τον Εμανουέλ Μακρόν και τη στήριξή του στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ο Ματέο Σαλβίνι 11
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης των αδερφών Μενέντεζ - Θα παραμείνουν φυλακή για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια
Ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντεζ δεν θα αποφυλακιστούν υπό όρους – Οι αρχές της Καλιφόρνιας απέρριψαν το αίτημά τους, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο
τα αδέλφια Μενέντεζ 2
Newsit logo
Newsit logo