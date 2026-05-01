ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες με 7 εταιρείες AI και «εξοπλίζει» διαβαθμισμένα δίκτυα με τεχνητή νοημοσύνη

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας «έδωσε τα χέρια» με τις SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services
Λογότυπο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI / REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Σε νέα εποχή μπαίνουν οι ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό Πεντάγωνο ενσωματώνει στο «οπλοστάσιο» του συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη σε σημαντικό βαθμό με προηγμένα εργαλεία AI, για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και επιχειρησιακές ανάγκες.

Ειδικότερα, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (01.05.2026) ότι κατέληξε σε συμφωνία με 7 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να χρησιμοποιήσει τις προχωρημένες ικανότητές τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα, καθώς επιδιώκει να διευρύνει το φάσμα των παρόχων AI που εργάζονται στον στρατό.

Από την ανακοίνωση απουσιάζει η Anthropic, η οποία βρίσκεται σε διαμάχη με το Πεντάγωνο σχετικά με δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης από τον στρατό.

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε νωρίτερα φέτος τη νεοφυή εταιρία, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο υπουργείο Άμυνας, κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα απαγορεύοντας τη χρήση της από το Πεντάγωνο και τους εργολάβους που συνεργάζονται μαζι του.

Οι SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services, αρκετές από τις οποίες συνεργάζονται ήδη με το Πεντάγωνο, θα ενσωματωθούν στα περιβάλλοντα δικτύου Impact Levels 6 και 7 δίνοντας μεγαλύτερη πρόσβαση του στρατού στα προϊόντα τους, ανέφερε ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Η διεύρυνση των υπηρεσιών AI που προσφέρονται στους στρατιωτικούς, που τη χρησιμοποιούν για σχεδιασμό, επιμελητεία, στοχοθέτηση και αρκετούς άλλους λόγους προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τεράστιες επιχειρήσεις και να λειτουργούν πιο γρήγορα, ανέφερε το Πεντάγωνο, θα αποτρέψει τον «εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο», υπονοώντας ενδεχομένως την υπερεξάρτησή του από το Anthropic.

Υπάλληλοι του Πενταγώνου, πρώην αξιωματούχοι και εργολάβοι τεχνολογίας πληροφοριών που έχουν στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό είπαν στο Reuters ότι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, τα οποία όπως εκτιμούν είναι ανώτερα από άλλα, παρά τις διαταγές να τα απομακρύνουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο σημαντική για τον στρατό των ΗΠΑ. Η κύρια πλατφόρμα AI του Πενταγώνου GenAI.mil χρησιμοποιείται από περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η υπηρεσία, έπειτα από πέντε μήνες λειτουργίας.

Η Google, η οποία χρησιμοποιείται ήδη στο Πεντάγωνο, έχει υπογράψει συμφωνία που επιτρέπει στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για διαβαθμισμένη εργασία, ανέφερε πηγή στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Φρουρός αγνόησε τον σκύλο των Μυστικών Υπηρεσιών που εντόπισε ύποπτο μετά τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Η δημοσιοποίηση βίντεο εντείνει τον έλεγχο των πρωτοκόλλων ασφαλείας της εκδήλωσης, ενώ πέρα από την αδράνεια του φρουρού, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτικής ασφάλειας και ομοσπονδιακών πρακτόρων
Το Ιράν κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν: «Δεν θέλουμε πόλεμο, όμως δεν τον φοβόμαστε»
«Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους του δεν μπορεί ννα απαιτεί οτιδήποτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» λέει η Τεχεράνη
