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Πάπας Λέων: Με υποδοχή ροκ σταρ μπήκε στο Σταντ ντε Φρανς στο Παρίσι – Το εντυπωσιακό υπερθέαμα

Χιλιάδες νέοι, είδαν να αναβιώνει μπροστά τους η ιστορία της Εκκλησίας της Γαλλίας
REUTERS
REUTERS / Remo Casilli
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Υποδοχή ροκ σταρ επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο προάστιο Σεν Ντενί του Παρισιού.

Μετά από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Σεν Ντενί, του Παρισιού, Ετιέν Γκιγιέ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση μεταξύ του ποντίφικα και δύο πιστών.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση στο Σταντ ντε Φρανς είχαν εξαντληθεί σε διάστημα μισής ώρας.

Pope Leo rides the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people at the Stade de France in Saint-Denis, France, September 25, 2026. REUTERS
REUTERS / Remo Casilli
People await Pope Leo to lead a prayer vigil with youth at Stade de France in Saint-Denis near Paris, as part of his four-day apostolic journey to France, September 25, 2026. REUTERS
REUTERS / Benoit Tessier

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς είναι η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που αρκετοί πιστοί θεωρούν πως είναι το ένδυμα που φορούσε ο Ιησούς λίγο πριν από την σταύρωση και φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Διονυσίου στην Αρζεντέιγ.

Το απόγευμα, έγινε μια πολύ θερμή υποδοχή του Πάπα, στην Παναγία των Παρισίων.

Ο αριθμός των πιστών ήταν τόσο μεγάλος που μόλις το ένα τρίτο κατάφερε να μπει μέσα στον καθεδρικό.

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