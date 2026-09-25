Πάπας Λέων: Με υποδοχή ροκ σταρ μπήκε στο Σταντ ντε Φρανς στο Παρίσι – Το εντυπωσιακό υπερθέαμα

Υποδοχή ροκ σταρ επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο προάστιο Σεν Ντενί του Παρισιού.

Μετά από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Σεν Ντενί, του Παρισιού, Ετιέν Γκιγιέ.

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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση μεταξύ του ποντίφικα και δύο πιστών.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση στο Σταντ ντε Φρανς είχαν εξαντληθεί σε διάστημα μισής ώρας.

REUTERS / Remo Casilli

REUTERS / Benoit Tessier

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς είναι η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που αρκετοί πιστοί θεωρούν πως είναι το ένδυμα που φορούσε ο Ιησούς λίγο πριν από την σταύρωση και φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Διονυσίου στην Αρζεντέιγ.

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This is just incredible. The Pope is absolutely loving this.



At the Prayer Vigil with the young people of France, they reenact the incredible history of the Church of France, from the arrival of Lazarus and his sister Mary Magdalene, the martyrdom of St. Denis, the baptism of… pic.twitter.com/kelLpsoV98 — Catholic Sat (@CatholicSat) September 25, 2026

Το απόγευμα, έγινε μια πολύ θερμή υποδοχή του Πάπα, στην Παναγία των Παρισίων.

🇫🇷 Pope Leo XIV arrives at Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/fnGSzj2IiC — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 25, 2026

Ο αριθμός των πιστών ήταν τόσο μεγάλος που μόλις το ένα τρίτο κατάφερε να μπει μέσα στον καθεδρικό.