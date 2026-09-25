Γαλλία: Πλήρωνε μία 90χρονη για να του αφήσει το σπίτι όταν πεθάνει, αλλά «έφυγε» πρώτος και εκείνη έζησε ως τα 122

Ο Αντρέ-Φρανσουά Ραφρέ (1918 – 1995) ήταν δικηγόρος και συμβολαιογράφος που έζησε και πέθανε στη Γαλλία. Ο Ραφρέ έμεινε, όμως, στην ιστορία για μία από τις πιο ατυχείς και διάσημες συμφωνίες ακινήτων όλων των εποχών.

Το 1965, σε ηλικία 47 ετών, ο συμβολαιογράφος έκανε μία συμφωνία τύπου viager (ισόβια πρόσοδος) με την Ζαν Καλμάν, η οποία ήταν τότε 90 ετών και ζούσε στην πόλη Αρλ στη Γαλλία.

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Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο Ραφρέ θα της κατέβαλλε το ποσό των 2.500 φράγκων κάθε μήνα και, ως αντάλλαγμα, θα αποκτούσε την κυριότητα του μεγάλου διαμερίσματός της στην Αρλ, μετά τον θάνατό της.

Με βάση τη λογική και το προσδόκιμο ζωής, η συμφωνία έμοιαζε εξαιρετικά κερδοφόρα για τον δικηγόρο. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν εντελώς απρόβλεπτη

Η Ζαν Καλμάν έζησε τελικά μέχρι την ηλικία των 122 ετών και 164 ημερών, αποτελώντας μέχρι σήμερα τον άνθρωπο με το μεγαλύτερο επιβεβαιωμένο προσδόκιμο ζωής στην ιστορία.

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Ο André-François Raffray πλήρωνε το μηνιαίο ποσό για 30 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1995, σε ηλικία 77 ετών.

Jeanne Calment, a pessoa mais longeva da história, protagonizou um dos negócios imobiliários mais irônicos. Aos 90 anos, ela vendeu seu apartamento na França pelo sistema viager, no qual o comprador, o advogado André-François Raffray, de 47 anos, pagaria uma renda mensal… pic.twitter.com/lgfOmra1xS — Valentina Stevanni (@gwennethy6kqoy) August 3, 2026

Μετά τον θάνατό του, οι όροι του συμβολαίου υποχρέωσαν τη σύζυγο και την οικογένειά του να συνεχίσουν να πληρώνουν την Καλμάν για άλλα δύο χρόνια, μέχρι τον δικό της θάνατο το 1997.

Et c'est son notaire, Mr Andre-Francois Raffray, qui s'intéressa à la maison.



Jeanne Calment opta pour une vente en viager, c'est à dire une vente contre une rente de 2500 francs par mois, à vie.



Mr Raffray vit cette transaction d'un œil très enthousiaste puisque (…) pic.twitter.com/vmtNeHoVFv — Le Traqueur (@_letraqueur_) August 4, 2022

Συνολικά, η οικογένεια Ραφρέ πλήρωσε στην Καλμάν περισσότερα από τα διπλάσια χρήματα από την πραγματική εμπορική αξία του διαμερίσματος, χωρίς ο ίδιος ο δικηγόρος να προλάβει να ζήσει σε αυτό ούτε μία ημέρα.

“Una donna ha fumato sigarette per quasi 96 anni, consumava circa un chilo di cioccolato a settimana, ha vissuto completamente sola fino a 110 anni – eppure è diventata la persona più longeva della storia con età ufficialmente certificata.



Si chiamava Jeanne Louise Calment, e la… pic.twitter.com/kdPTu03xDr — Yulia S (@SalazarYulia) August 10, 2026

Η ίδια η Καλμάν, σχολιάζοντας με χιούμορ την κατάσταση, είχε δηλώσει: «Στη ζωή, μερικές φορές κάνουμε κακές συμφωνίες».