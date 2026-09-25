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Γαλλία: Πλήρωνε μία 90χρονη για να του αφήσει το σπίτι όταν πεθάνει, αλλά «έφυγε» πρώτος και εκείνη έζησε ως τα 122

Μετά τον θάνατό του, οι όροι του συμβολαίου υποχρέωσαν τη σύζυγο και την οικογένειά του να συνεχίσουν να πληρώνουν την υπεραιωνόβια μέχρι και τον δικό της θάνατο
Πλήρωνε κάθε μήνα 90χρονη Γαλλίδα για να πάρει το σπίτι της όταν πεθάνει, αλλά πέθανε πρώτος και αυτή έζησε ως τα 122
Ο Γάλλος συμβολαιογράφος Andre Francois Raffray / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ο Αντρέ-Φρανσουά Ραφρέ (1918 – 1995) ήταν δικηγόρος και συμβολαιογράφος που έζησε και πέθανε στη Γαλλία. Ο Ραφρέ έμεινε, όμως, στην ιστορία για μία από τις πιο ατυχείς και διάσημες συμφωνίες ακινήτων όλων των εποχών.

Το 1965, σε ηλικία 47 ετών, ο συμβολαιογράφος έκανε μία συμφωνία τύπου viager (ισόβια πρόσοδος) με την Ζαν Καλμάν, η οποία ήταν τότε 90 ετών και ζούσε στην πόλη Αρλ στη Γαλλία.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο Ραφρέ θα της κατέβαλλε το ποσό των 2.500 φράγκων κάθε μήνα και, ως αντάλλαγμα, θα αποκτούσε την κυριότητα του μεγάλου διαμερίσματός της στην Αρλ, μετά τον θάνατό της.

Με βάση τη λογική και το προσδόκιμο ζωής, η συμφωνία έμοιαζε εξαιρετικά κερδοφόρα για τον δικηγόρο. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν εντελώς απρόβλεπτη

Η Ζαν Καλμάν έζησε τελικά μέχρι την ηλικία των 122 ετών και 164 ημερών, αποτελώντας μέχρι σήμερα τον άνθρωπο με το μεγαλύτερο επιβεβαιωμένο προσδόκιμο ζωής στην ιστορία.

Ο André-François Raffray πλήρωνε το μηνιαίο ποσό για 30 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1995, σε ηλικία 77 ετών.

Μετά τον θάνατό του, οι όροι του συμβολαίου υποχρέωσαν τη σύζυγο και την οικογένειά του να συνεχίσουν να πληρώνουν την Καλμάν για άλλα δύο χρόνια, μέχρι τον δικό της θάνατο το 1997.

Συνολικά, η οικογένεια Ραφρέ πλήρωσε στην Καλμάν περισσότερα από τα διπλάσια χρήματα από την πραγματική εμπορική αξία του διαμερίσματος, χωρίς ο ίδιος ο δικηγόρος να προλάβει να ζήσει σε αυτό ούτε μία ημέρα.

Η ίδια η Καλμάν, σχολιάζοντας με χιούμορ την κατάσταση, είχε δηλώσει: «Στη ζωή, μερικές φορές κάνουμε κακές συμφωνίες».

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