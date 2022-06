Μια γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα και συνελήφθη, όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το πτώμα του στο υπόγειο του σπιτιού της, σε μια φρικτή σκηνή επειδή τον είχε αποκεφαλίσει.

Σύμφωνα με τη DailyStar, που επικαλείται δικαστικά έγγραφα, η αστυνομία πήγε στο σπίτι της γυναίκας το πρωί της 23ης Φεβρουαρίου για να τη συλλάβει επειδή είχε βγάλει το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησής της, όταν ανακάλυψαν ότι είχε αποκεφαλίσει το σώμα ενός άνδρα στο υπόγειο.

Η 24χρονη Taylor Schabusiness συνελήφθη επιτόπου και αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού, ακρωτηριασμό πτώματος και σεξουαλική επίθεση τρίτου βαθμού, με την αναφορά της αστυνομίας να σημειώνει ότι το θέαμα ήταν «αποκρουστικό».

Η 24χρονη βρισκόταν στο σπίτι της με το θύμα, τον Shad Thyrion, και κατέθεσε ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης, και έκαναν σεξ, με τον άνδρα να χάνει τη ζωή του από ασφυξία.

Meth-head 'decapitated lover while having sex and dumped his head in a bucket' https://t.co/8Mw72BUcfX pic.twitter.com/xjwesYpUIE