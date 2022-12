Πάνω από 37 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ σχεδόν στο μεγαλύτερο τμήμα τους, από το Τέξας μέχρι το Κεμπέκ του Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε»: μια πρωτοφανής κακοκαιρία, μια χειμερινή καταιγίδα με παγωμένους ανέμους, που σάρωνε εδώ και ημέρες τις κεντρικές και τις ανατολικές ΗΠΑ, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 37 ανθρώπους και άφησε δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς χωρίς ηλεκτρικό την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί σε εννέα Πολιτείες, από τους οποίους 13 στην κομητεία Ίρι, που βρίσκεται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει την πόλη Μπάφαλο, όπου οι σωροί του χιονιού φθάνουν σε μερικά σημεία τα τρία μέτρα. Σύμφωνα με το CNN οι νεκροί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 37.

Μερικά από τα θύματα βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και άλλα στο δρόμο, μέσα στο χιόνι.

Από το βράδυ της Τετάρτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται απ’ αυτή τη σπάνιας σφοδρότητας καταιγίδα, οι πολικοί άνεμοι της οποίας προκάλεσαν σημαντικές χιονοπτώσεις, κυρίως στην περιφέρεια των Μεγάλων Λιμνών.

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε», είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ίρι, ο οποίος εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στην κομητεία του.

Video from the Wyoming Highway Patrol, near Cheyenne. Incredible scene. #wywx #blizzard pic.twitter.com/lrqpM2Lh2c

«Υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους εδώ και περισσότερο από δύο ημέρες και άλλοι μέσα σε σπίτια όπου οι θερμοκρασίες είναι ψυγείου», προειδοποίησε.

BEFORE and AFTER the first 24 hours of the storm.. #Buffalo #blizzard #WinterStorm2022 pic.twitter.com/n41q1gC2vB