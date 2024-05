Ελβετία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι – Συνελήφθη ο δράστης

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση άνδρα με μαχαίρι εναντίον τους σε κεντρικό σημείο του Τσόφινγκεν, στο καντόνι Ααργκάου της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με την Γερμανία, σήμερα Τετάρτη (15.5.24).

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε παρακείμενη οικοδομή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς – μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη – παραμένουν ασαφή. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό των τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σημείωσε ωστόσο ότι κάποιοι από αυτούς φέρουν σοβαρά τραύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι ο δράστης έχει αυτοτραυματιστεί.

