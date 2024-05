Ρόμπερτ Φίτσο: Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή μετά τη δολοφονική επίθεση

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/5/24) ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε σοκαρισμένος την εν ψυχρώ δολοφονική επίθεση σε βάρος του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Ένας άνδρας έβγαλε το πιστόλι και άρχισε να τον πυροβολεί, τη στιγμή που ο Φίτσο έφευγε από μια κυβερνητική σύσκεψη, χωρίς να φαντάζεται ότι σύντομα θα βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

Οι τελευταίες πληροφορίες για τον Ρόμπερτ Φίτσο, λένε για τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ότι δεν απειλείται πλέον η ζωή του. Αυτό ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης (16/5/24) στο BBC ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τομάς Ταράμπα.

Δήλωσε «σοκαρισμένος» από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

«Ευτυχώς, εξ όσων γνωρίζω, η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Εκτιμώ ότι τελικά θα επιζήσει… Δεν είναι απειλητική για τη ζωή του η κατάσταση αυτήν τη στιγμή», τόνισε.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινακ είχε πει πως ο πρωθυπουργός έκανε πολύωρη επέμβαση για να προσθέσει ότι «η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, η κατάσταση είναι άσχημη», όμως τελικά φαίνεται πως όλα πήγαν καλά…

Ο υπουργός Εσωτερικών, Matus Sutaj Estok, χαρακτήρισε τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του πρωθυπουργού ως επίθεση στη δημοκρατία. Είπε στη σχετική ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους ότι ο δράστης πυροβόλησε τον πρωθυπουργό «πέντε φορές» και ότι οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι η επίθεση ήταν «πολιτική».

Ο Estok κατηγόρησε τη ρητορική μίσους που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σημερινή πυροβολισμό και προέτρεψε τους πολίτες να μην «απαντούν στο μίσος με μίσος».

Πρόσθεσε ότι θα παρέχεται προστασία σε συνταγματικούς αξιωματούχους καθώς και σε άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να υποστούν παρόμοιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και δημοσίων προσώπων.

Ο Estok απευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωσης και τα κατηγόρησε ότι συνέβαλαν στο κλίμα που οδήγησε στον σημερινό πυροβολισμό λέγοντας: «Πολλοί από εσάς ήσασταν αυτοί που σπέρνετε αυτό το μίσος». Τελείωσε την ομιλία λέγοντας στα μέσα ενημέρωσης ότι είχαν «κοινωνική ευθύνη» να καταπολεμήσουν τη διάδοση μίσους.

Το σοκ της απόπειρας δολοφονίας, διαδέχθηκε η έκπληξη από την ταυτότητα του δράστη. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σλοβακίας, πρόκειται για έναν συγγραφέα, τον Γιούραϊ Τσίντουλα. Ο φερόμενος ως δράστης, είναι και ακτιβιστής και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της χώρας, που αποτελεί κόμμα της σλοβακικής αντιπολίτευσης.

Πληροφορίες λένε πώς εκτός των άλλων, εργαζόταν και ως φύλακας και για αυτό είχε την άδεια οπλοφορίας.

Είναι πάντως μέλος της Ένωσης Σλοβάκων Λογοτεχνών από το 2015 και έχει γράψει τρεις σατιρικές ποιητικές συλλογές αλλά και ένα μυθιστόρημα.

Ο ίδιος σε παλαιότερες δηλώσεις του εμφανιζόταν κατά της βίας και των όπλων.

«Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος απορρίπτει τη βία. Στόχος μας είναι να ενώσουμε τους ανθρώπους, να διατηρήσουμε την ειρήνη και να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται πια κανέναν. Ο κόσμος είναι γεμάτος χάος και μίσος», είχε πει ο Γιούραϊ Τσίντουλα.

Τις τελευταίες ώρες, κάνει το γύρο του κόσμου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να δηλώνει ότι προχώρησε στη δολοφονική επίθεση του πρωθυπουργού «γιατί διαφωνούσα με τις πολιτικές της κυβέρνησης».

