Ρόμπερτ Φίτσο: Μεταξύ ζωής και θανάτου ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Σε σοκ είναι όλη η Ευρώπη μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο την ώρα που αποχωρούσε από σύσκεψη σε πόλη 180 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με το γραφείο του ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είναι σε κρίσιμη κατάσταση «μεταξύ ζωής και θανάτου» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η στιγμή των πυροβολισμών

The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video.

Ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Η στιγμή της αεροδιακομιδής

Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Σύμφωνα με Σλοβακικά ΜΜΕ δράστης φέρεται να είναι ένας διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Juraj Cintula.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 71χρονος συγγραφέας φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που μιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τότε τον πυροβόλησε.

Robert Fico’s assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country’s liberal party. This is reported by local media.



In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY — Zlatti71 (@Zlatti_71) May 15, 2024

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι στην πόλη Χάντλοβα 180 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα. Ο δράστης πλησίασε τον 59χρονο πρωθυπουργό της Σλοβακία και τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Η στιγμή της σύλληψης κατεγράφη από ερασιτεχνικό βίντεο:

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Αυτή είναι η στιγμή που ο τραυματισμένος Ρόμπερτ Φίτσο μεταφέρεται από άνδρες της ασφάλειάς του στην κυριολεξία «σηκωτός» στο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο, δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο:

Así han evacuado al Primer Ministro Eslovaco Robert Fico tras haber sufrido un atentado en Bratislava

Δείτε βίντεο από το σημείο

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.



Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην πόλη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASR μετέδωσε ότι ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα είπε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας δήλωσε συγκλονισμένη από τη «βίαιη» ένοπλη επίθεση στον Φίτσο.