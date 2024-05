Ρόμπερτ Φίτσο: Ο διάσημος συγγραφέας Γιούραϊ Τσίντουλα φέρεται ως δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας

Ο γνωστός συγγραφέας Γιούραϊ Τσίντουλα φαίνεται να είναι ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον Ρόμπερτ Φίτσο. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ήδη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Μετά την σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, που σημειώθηκε σε πόλη 180 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα, έχουν βγει στο φως πληροφορίες με τα στοιχεία του δράστη. Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα και υποστηρικτές του πρωθυπουργού, ο Σλοβάκος Γιούραϊ Τσίντουλα, είναι εκείνος που «άνοιξε πυρ». Πρόκειται για συγγραφέα, ο οποίος εκτός από την κύρια δουλειά του, είναι και ακτιβιστής και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της χώρας, που αποτελεί κόμμα της σλοβακικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, αναφέρεται ότι δούλευε ως φύλακας και για αυτό είχε την άδεια οπλοφορίας.

Ο Juraj Cintula, γεννήθηκε το 1953 και είναι ένας από τους ιδρυτές του Λογοτεχνικού συλλόγου DÚHA, που δημιουργήθηκε το 2005. Από το 2008 (όταν ο σύλλογος μετατράπηκε σε Σύλλογο Πολιτών) μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρος του DÚHA.

Έγραψε τρεις σατιρικές ποιητικές συλλογές με τους τίτλους: «Sen rebela», «Diptych», «Osy», ενώ το 2010 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Posolstvo obete» και το 2015 δημοσίευσε ένα βιβλίο για τους τσιγγάνους, το «Efata». Από το 2015 είναι μέλος της Ένωσης Σλοβάκων Λογοτεχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιούραϊ Τσίντουλα είναι κάτοικος της πόλης Levice στην Σλοβακία.

Ένας Σλοβάκος δημοσιογράφος, γράφει στο X: «Το 2016, η Cintula εργαζόταν ως φύλακας σε ένα εμπορικό κέντρο. Μια μέρα τον ξυλοκόπησε ένας τοξικομανής που περνούσε κρίση μέσα στο σούπερ μάρκετ. Μετά από αυτή την ιστορία, οι εφημερίδες έγραφαν για τον Juraj και τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ανέφεραν για αυτόν».

