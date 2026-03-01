Κόσμος

ΗΠΑ: «Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί – Διαψεύδουμε πλήγμα του Ιράν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln»

«Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν δεν πλησίασαν καν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο» διευκρινίζουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις
Αμερικανοί στρατιώτες στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Αμερικανοί στρατιώτες στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford / U.S. Navy / Handout via REUTERS

Για πρώτη φορά από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν, το Σάββατο (28.02.2026), οι ΗΠΑ για πρώτη φορά ανακοινώνουν απώλειες στρατιωτικών.

Ειδικότερα, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) με σημερινή (01.03.2026) ανάρτηση στα social media, έκανε γνωστό ότι τρεις στρατιωτικοί έχασαν την ζωή τους και ακόμα πέντε έχουν τραυμαστιστεί σοβαρά από αντίποινα του Ιράν.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία», πρόσθεσε η δήλωση των αμερικανικών δυνάμεων.

 

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής. Η κατάσταση είναι ρευστή, επομένως από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων πολεμιστών μας, μέχρι 24 ώρες αφότου ειδοποιηθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς».

Η CENTCOM με νέα ανάρτηση ενημερώνει ότι διαψεύδει πυραυλική επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης με 4 βαλλιστικούς πυραύλους.

 

Στην ανακοίνωση αναφέρουν οι Αμερικανοί: «Το USS Abraham Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν ενταντίον του, δεν το πλησίασαν καν. Το αεροπλανοφόρο μας συνεχίζει να αναπτύσσει αεροσκάφη υποστηρίζοντας την αδυσώπητη πολεμική εκστρατεία για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, εξαλείφοντας απειλές από το ιρανικό καθεστώς».

