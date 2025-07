ΗΠΑ: Τρεις νεκροί μετά από έκρηξη στο κέντρο εκπαίδευσης του σερίφη στο Λος Άντζελες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (18.07.2025), έπειτα από έκρηξη στο πεδίο εκπαίδευσης του σερίφη στο Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην Ακαδημία Εκπαίδευσης Μπισκαϊλούζ, στο Ανατολικό Λος Άντζελες, ενώ ανέφερε ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, τα τρία θύματα ήταν αστυνομικοί και η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που μια ομάδα πυροτεχνουργών μετακινούσε εκρηκτικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ένα «φρικτό συμβάν» επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί είναι «τουλάχιστον τρεις». Πρόσθεσε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει πράκτορες του FBI για να διερευνήσουν τα αίτια.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε επίσης για το συμβάν.

Deadly Explosion at LASD Training Facility:

July 18, 2025, Biscailuz Training Center, East Los Angeles / Monterey Park, 3 Los Angeles County Sheriff’s Department (LASD) deputies killed.



Incident: A deadly explosion occurred around 7:30 a.m. local time during a bomb squad… pic.twitter.com/nWf7yLWB1H