Φωτογραφίες από: Twitter / @RepJeffDenham

Τρένο που μετέφερε μέλη του Κογκρέσου συγκρούστηκε με φορτηγό στη Βιρτζίνια. Νεκρός ένας άνθρωπος, συγκλονιστικές οι εικόνες από το σημείο.

Μια επιβατική αμαξοστοιχία της Amtrak όπου επέβαιναν μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο αμερικανικό Κογκρέσο από την Ουάσιγκτον με προορισμό ένα χειμερινό καταφύγιο στη Δυτική Βιρτζίνια συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο στο Κροζέτ στη Βιρτζίνια. Ως αποτέλεσμα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος που επέβαινε στο απορριμματοφόρο. Τις πληροφορίες μετέδωσαν οι τοπικές αρχές. Πώς συγκρούστηκε το τρένο με το φορτηγό.

Οι πληροφορίες για τον νεκρό και τους τραυματίες

Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας στη σύγκρουση. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, που ταξίδευε με το τρένο, έγραψε στο Twitter ότι τρεις άνθρωποι επέβαιναν στο φορτηγό και ένας εξ αυτών σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας επιβάτης του απορριμματοφόρου τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άλλος ελαφρύτερα.

«Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του Κογκρέσου ή του προσωπικού τους» δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa — NBC News (@NBCNews) January 31, 2018

.@maryaliceparks Front of the train heading to the Greenbrier pic.twitter.com/QGUxUbo8m7 — Jeff Denham (@RepJeffDenham) January 31, 2018

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb — Rep. Greg Walden (@repgregwalden) January 31, 2018

Η εταιρεία Amtrak έκανε γνωστό ότι δύο μέλη του πληρώματος και δύο επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής με ελαφρά τραύματα. Ο βουλευτής Τζέισον Λούις από τη Μινεσότα υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε νοσοκομείο για πιθανή διάσειση από το δυστύχημα.

«Είμαι καλά σε σύγκριση με τους επιβαίνοντες στο απορριμματοφόρο και χάρη στην άμεση επέμβαση των γιατρών μας και των διασωστών. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την οικογένεια του οδηγού που σκοτώθηκε» δήλωσε ο Λούις στο Ρόιτερς.

Έτσι συγκρούστηκε το τρένο με το φορτηγό

Το απορριμματοφόρο είχε εισέλθει στις γραμμές σε μια διάβαση όταν συνέβη το δυστύχημα. Αυτό διευκρίνισε η Amtrak. Στα πλάνα που καταγράφθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος διακρίνεται το βαρύ όχημα να έχει αναποδογυρίσει. Απορρίμματα έχουν διασκορπιστεί γύρω του.

BREAKING: GOP train hit a truck on way to retreat. Sources say driver getting medical attention; members okay. Pic-> pic.twitter.com/99xmsGFEEs — Rachael Bade (@rachaelmbade) January 31, 2018

NOW: Amtrak train collides with garbage truck in Crozet. Nurse on scene reports at least one fatality and at least one in critical condition. NBC29 is on scene and will bring you more details as we get them. pic.twitter.com/eU0uYL0JQx — NBC29 (@NBC29) January 31, 2018

Τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετέβαιναν στο White Sulphur Springs στη Δυτική Βιρτζίνια για να παραστούν στο ετήσιο συμπόσιο που οργανώνει το κόμμα. Εκεί όπου οι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν το νομοθετικό έργο. Φέτος τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου. Το ετήσιο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων είχε φέτος προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο ξενοδοχείο – καζίνο Greenbrier. Θα ξεκινούσε σήμερα, Τετάρτη 31.01.2018 και θα διαρκούσε έως την Παρασκευή. Την Πέμπτη, μάλιστα, επρόκειτο να μεταβεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συμπόσιο δεν θα αναβληθεί αλλά θα τροποποιηθεί το πρόγραμμά των εργασιών του.

Η Amtrak γνωστοποίησε ότι η σύγκρουση έλαβε χώρα στις 11.20 το πρωί τοπική ώρα. Έρευνα έχει ξεκινήσει σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Στο τρένο επέβαιναν επίσης οι σύζυγοι και τα παιδιά ορισμένων μελών του Κογκρέσου. Επίσης επέβαινε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, αστυνομικοί ντυμένοι στα μαύρα περικύκλωσαν την αμαξοστοιχία κρατώντας όπλα και άρχισαν να ερευνούν την περιοχή για το ενδεχόμενο επίθεσης, όπως περιέγραψε ένα μέλος των ομάδων πρώτων βοηθειών που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Είναι η δεύτερη τραγωδία που πλήττει τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς τον Ιούνιο του 2017, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της ομάδας μπέιζμπολ του κόμματος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε πάρκο κοντά στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ