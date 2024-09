ΗΠΑ – Τυφώνας Έλεν: 50 νεκροί και βιβλικές καταστροφές

Τουλάχιστον 50 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε πίσω του ο τυφώνας Έλεν που εξακολουθεί να σαρώνει τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Εκατομμύρια Αμερικανοί παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και το Σάββατο (28.09.2024), μετά το πέρασμα του τυφώνα Έλεν από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που κατέστρεψαν σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις σε πολλές Πολιτείες.

Οι περισσότεροι νεκροί, συνολικά 19, αναφέρθηκαν στη Νότια Καρολίνα.

The National Hurricane Center is now forecasting an “unsurvivable storm surge” of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like…video shows Hurricane Ian when it devastated Fort Myers in 2022.#HurricaneHelene #StormSurge… pic.twitter.com/lFKABCMKZc