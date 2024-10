ΗΠΑ: Βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό θετού γιου ενός πολιτικού – Τον κλωτσούσαν 12 άτομα

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο 20χρονος Άντονι Σλίβα, ο θετός γιος του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Πάτερσον, όταν 12 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά ξεκίνησαν να τον κλωτσούν με μανία στο πρόσωπο.

Το σκληρό βίντεο του ξυλοδαρμού που δημοσιεύτηκε, δείχνει καθαρά τις τραγικές στιγμές που πέρασε ο γιος του πρώην κυβερνήτη των ΗΠΑ εξαιτίας των 12 δραστών.

Το επεισόδιο έγινε έξω από ένα κατάστημα McDonald’s στο Μανχάταν στις 4 Οκτωβρίου. Ο Άντονι περπατώντας έξω από την επιχείρηση είδε μία παρέα παιδιών και εφήβων να βάζουν στοίχημα για το αν θα μπορέσουν να σκαρφαλώσουν σε μία σκάλα πολυκατοικίας.

Ο 20χρονος τότε τους επίπληξε άγρια με φωνές στην προσπάθειά του να τιμήσει την πολιτική κληρονομικά που είχε αφήσει ο πατριός του όταν είχε διατελέσει κυβερνήτης της Πολιτείας, σύμφωνα με τη New York Post.

Δείτε το βίντεο:

In Kamala’s America NOBODY is Safe



Shocking video captures moment ex-Gov. David Paterson, stepson are beaten on NYC street: ‘No one is safe’



Paterson, who is legally blind, has said he was slugged by one youngster and punched him back. pic.twitter.com/reEHCOWwk6