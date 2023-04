Ο Μαρκ Πάουλσον βρήκε ξεχασμένο στο υπόγειο του σπιτιού του στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ ένα μπουκάλι γαλλικό κρασί που είχε αγοράσει 250 δολάρια το 1970 και χτύπησε… φλέβα χρυσού, καθώς ετοιμάζεται να το πουλήσει ακόμα και 80.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το washingtonpost.com ο Αμερικανός από το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ είχε αγοράσει ένα μπουκάλι γαλλικό κρασί Domaine de la Romanee – Conti La Tache το 1970 έναντι 250 δολαρίων. Δεν το ήπιε ποτέ όμως. Το έβαλε στο υπόγειό του και το ξέχασε εκεί για δεκαετίες.

Πριν από ένα σχεδόν χρόνο η οικογένεια καθάριζε το υπόγειο και βρήκε το μπουκάλι με το γαλλικό κρασί. Ο γιος του Μαρκ Πάουλσον, που δουλεύει σε ένα χρωματοπωλείο στο Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ, έπιασε κουβέντα με έναν πελάτη του, έναν εργολάβο που ασχολείται μανιωδώς με τα κρασιά και έχει συλλογή με 5.000 μπουκάλια.

Του είπε για το μπουκάλι που βρήκε η οικογένειά του ξεχασμένο στο υπόγειό του σπιτιού της στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ. Ο πελάτης ζήτησε να δει το κρασί. Πήγε στο σπίτι της οικογένειας, είδε ότι επρόκειτο για ένα Conti La Tache και πρόσφερε αμέσως 5.000 δολάρια στον Μαρκ Πάουλσον για να το αγοράσει.

Ο Μαρκ Πάουλσον και ο γιος του… ψυλλιάστηκαν από την προθυμία του εργολάβου να πάρει άμεσα το κρασί, ότι το κρασί μάλλον ήταν σπάνιο. Έτσι… ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι το κρασί είναι σπάνιο.

Είπαν στον εργολάβο ότι έπρεπε να το σκεφτούν. Ο γιος του Πάουλσον μπήκε στο διαδίκτυο για να ερευνήσει την αξία του κρασιού τους και έπεσε πάνω σε ένα άρθρο στο «the drinks business» σχετικά με κάποιον που πούλησε σε δημοπρασία ένα La Tache jeroboam του 1971 τον Οκτώβριο για 81.250 δολάρια.

Mark Paulson bought a high-end bottle of wine for $250 in the late 1970s, and for the better part of a half-century, some of the finest, most prized wine in the world sat largely forgotten inside a cardboard box in his basement.https://t.co/DUzbx28T0N