Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο του Όστιν, στο Τέξας, ανέφερε η αστυνομία, η οποία πρόσθεσε πως ο δράστης διαφεύγει.

Δύο από τους τραυματίες φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε σε μια δήλωση ο προσωρινός επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Όστιν, Τζόζεφ Τσέικον.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 01:30 τοπική ώρα στην περιοχή του τομέα της Έκτης Οδού όπου βρίσκονται μπαρ, λέσχες, μουσικές αίθουσες και καταστήματα (Sixth Street Entertainment District) και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

“Δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο τι το προκάλεσε”, αλλά για προληπτικούς λόγους ενημερώσαμε την κοινή ειδική αντιτρομοκρατική ομάδα του FBI”, είπε ο Τσέικον.

Mass shootings in the US on Saturday morning.

– At least 12 injured in downtown Austin, Texas

– At least seven adults shot in Chicago, Illinois