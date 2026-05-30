Κόσμος

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε με πύραυλο φορτηγό πλοίο που πήγαινε στο Ιράν

Το «Lian Star» με σημαία Γκάμπιας δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ
Φορτηγά πλοία στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία Stringer
Φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει σε λιμάνι του Ιράν, ανακοίνωσαν το Σάββατο (30.05.2026) ότι αναχαίτισαν εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιό του, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η επιχείρηση αυτή έγινε στις 29 Μαΐου, αφού το πλοίο «Lian Star» δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο «Lian Star».

H Centcom υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο γιος του διευθυντή της Mango δημοσιεύει νέο βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του
Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του, Ίσακ, συνιδρυτή της Mango που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση 150 μέτρων σε βουνό
Διευθυντής Mango
