ΗΠΑ: Χτυπήσαμε με πύραυλο φορτηγό πλοίο που πήγαινε στο Ιράν

Φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει σε λιμάνι του Ιράν, ανακοίνωσαν το Σάββατο (30.05.2026) ότι αναχαίτισαν εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιό του, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η επιχείρηση αυτή έγινε στις 29 Μαΐου, αφού το πλοίο «Lian Star» δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο «Lian Star».

H Centcom υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.