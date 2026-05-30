Ο γιος του ιδρυτή της Mango δημοσιεύει νέο βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του

Ο γιος του Ίσακ Άντικ, του συνιδρυτή του κολοσσού αλυσίδας καταστημάτων ρούχων Mango, που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του δημοσίευσε νέο βίντεο σε μια προσπάθεια να αποδείξει την «αθωότητά» του.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19/5/26 ως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του, 17 μήνες αφότου ο 71χρονος Ίσακ, διευθυντής της Mango, έπεσε από ύψος σχεδόν 150 μέτρων και βρήκε το θάνατο σε ένα φαράγγι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη στην Ισπανία.

Ο Τζόναθαν αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και επιμένει στην αθωότητά του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σοβαρές, άδικες και αβάσιμες». Τώρα ο κατηγορούμενος για δολοφονία γιος, έχει δημοσιοποιήσει νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αποδεικνύει ότι ο πατέρας του ήταν επιρρεπής σε πτώσεις και εξηγεί πώς κατέληξε να πέσει από έναν γκρεμό τον Δεκέμβριο του 2024.

Στο βίντεο, ο Isak φαίνεται να σκοντάφτει και να πέφτει στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο της Mutua Universal στη Βαρκελώνη, πριν τον πιάσουν δύο άνδρες που στεκόντουσαν κοντά. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του στο βουνό.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η απουσία σημάτων στα χέρια του Ίσακ υποδηλώνει ότι τον έσπρωξαν σκόπιμα στο φαράγγι, καθώς τα τραύματα άμυνας στις παλάμες, που προκύπτουν από προσπάθειες σταθεροποίησης του σώματος, παρατηρούνται συνήθως σε θύματα τυχαίων πτώσεων.

Ωστόσο, η υπεράσπιση του Άντικ ισχυρίζεται ότι ο τρόπος της πτώσης που φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας εξηγεί την απουσία τραυμάτων άμυνας στα χέρια του Ίσακ, έχοντας πραγματοποιήσει «βιομηχανική αναπαράσταση» της πτώσης από το πεζοδρόμιο στο ακριβές σημείο στην άκρη του γκρεμού.

Η υπεράσπιση επισημαίνει επίσης ότι η ομάδα διάσωσης βουνού είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι δικές της προσομοιώσεις του περιστατικού ήταν ασαφείς και ότι οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα πώς συνέβη η πτώση.

Την Τρίτη, ο Jonathan εξέδωσε ανοιχτή επιστολή στην οποία αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να «αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του» στην εταιρεία ενδυμάτων Mango, ενόσω η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 45χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για φόνο, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρές, άδικες και αβάσιμες», και ισχυρίστηκε ότι «έχει κατασκευαστεί μια δημόσια αφήγηση που είναι μονόπλευρη, αποσπασμένη από το πλαίσιο και παραποιημένη, και η οποία έχει δημιουργήσει μια εντύπωση ενοχής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Ο Τζόναθαν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς των ερευνητών για μια τοξική σχέση, γράφοντας: «Μοιραστήκαμε πολλές ευτυχισμένες, πολύτιμες και τρυφερές στιγμές μαζί. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, αντιμετωπίσαμε επίσης δύσκολες και απαιτητικές στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη».

Το διοικητικό συμβούλιο της Mango εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη ότι η δικαστική διαδικασία θα επιλυθεί ευνοϊκά και πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό».