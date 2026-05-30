Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανησυχεί για το πλήγμα σε κτίριο στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε το Σάββατο (30/5/26) ότι ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα drone έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για το περιστατικό στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις «είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά».

Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση για να εξετάσει το κτίριο του στροβιλοστασίου που επλήγη, αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The IAEA has been informed by the ZNPP that a drone today struck a turbine building at the site, reportedly causing a hole in its wall. DG @rafaelmgrossi expresses serious concern about the reported incident which would endanger both the 7 indispensable pillars for ensuring… pic.twitter.com/WA7pxCVbvH — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 30, 2026

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα.