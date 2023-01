Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ένα βίντεο από την ομιλία του Ρόλαν Ρόμπερτς ΙΙ, που τον δείχνει να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ και η έγκυος γυναίκα του να λιποθυμά. Ο επιχειρηματίας από τη Δυτική Βιρτζίνια ωστόσο φάνηκε να μην ταράζεται ιδιαίτερα…

Το βίντεο, που ήρθε ξανά στην επιφάνεια από τις 21 Ιανουαρίου, δείχνει τον επιχειρηματία Ρόλαν Ρόμπερτς ΙΙ να δηλώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ, όταν η σύζυγός του Ρεμπέκα Λι Ρόμπερτς, καταρρέει στο πάτωμα. Η Ρεμπέκα, η οποία είναι πέντε μηνών έγκυος στο πρώτο παιδί του ζευγαριού, έμεινε στο έδαφος για δευτερόλεπτα πριν τη βοηθήσει ο Ρόμπερτς με καθυστέρηση, αφού έσπευσαν πρώτα αρκετοί βοηθοί.

Αργότερα, η έγκυος σύζυγός του φαίνεται να κάθεται σε μια καρέκλα καθώς ο Ρόμπερτς συνεχίζει την ομιλία του, όπου ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του 2024.

Δείτε το βίντεο:

Rollan Roberts II announces he is running for president this week, when his five-months pregnant wife passes out. She was fine, and Roberts was obviously highly concerned. Hell of a start to Rollan Roberts 2024! pic.twitter.com/iPP1qcx3pr