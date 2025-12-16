Ιράκ: Η πρώτη ευρωπαϊκή πτήση προσγειώθηκε στη Βαγδάτη μετά από 35 χρόνια και είναι ελληνική

Το Ιράκ υποδέχθηκε την πρώτη ευρωπαϊκή πτήση μετά από 35 χρόνια, όταν αεροσκάφος της ελληνικής Aegean Airlines προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Μεταφορών.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την άφιξη αυτή ως ένδειξη της επιστροφής του Ιράκ στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών και ως ένα βήμα προς την αναζωογόνηση του τομέα της αεροπορίας. Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είχαν διακόψει τις απευθείας πτήσεις προς τη Βαγδάτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Αυτό είναι «ένα κρίσιμης σημασίας βήμα, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάκαμψης για τον ιρακινό αεροπορικό τομέα» και την επιστροφή του «στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο λόγος που είχαν «παγώσει» οι πτήσεις

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν είχαν πραγματοποιήσει απευθείας πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης για λόγους ασφαλείας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράκ από το 1979 έως το 2003, εισέβαλε στο γειτονικό Κουβέιτ. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν ανατράπηκε από την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003.

Ωστόσο, έπειτα από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου, φυλετικών συγκρούσεων και τζιχαντιστικών επιθέσεων, το Ιράκ έχει αρχίσει να ανακτά μια κάποια σταθερότητα και οι αρχές εργάζονται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Το δρομολόγιο Βαγδάτη-Αθήνα-Βαγδάτη θα εκτελείται με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ανάλογα με τη ζήτηση, ανέφερε το υπουργείο.

Νωρίτερα φέτος, η Aegean Airlines ξεκίνησε πτήσεις προς το Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η οποία παρουσιάζεται ως μια όαση σχετικής σταθερότητας στη χώρα.