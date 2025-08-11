Ιράκ: Μπλακάουτ εν μέσω ακραίου καύσωνα

Γενικό μπλακάουτ έπληξε το σύνολο του ηλεκτρικού δικτύου στο Ιράκ τη Δευτέρα (11.08.2025), ως αποτέλεσμα ακραίου καύσωνα και ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το υπουργείο Ηλεκτρισμού, δύο γραμμές μεταφοράς τέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας απώλεια άνω των 6.000 μεγαβάτ και την παύση λειτουργίας των σταθμών παραγωγής.

Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε την ώρα που η θερμοκρασία του καύσωνα αγγίζει τους 50°C στη πρωτεύουσα του Ιρακ, Βαγδάτη και σε 11 επαρχίες στο κέντρο και τον νότο της χώρας. Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην επαρχία Κερμπάλα, όπου εκατομμύρια προσκυνητές συρρέουν για τη μεγάλη σιιτική γιορτή του Αρμπάιν.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για την προοδευτική αποκατάσταση του δικτύου «τις επόμενες ώρες». Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ευαλωτότητα του ιρακινού συστήματος ηλεκτροδότησης, που δοκιμάζεται κάθε καλοκαίρι.

Ένα χρόνιο πρόβλημα

Οι συχνές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών και εντείνουν τις πολιτικές εντάσεις. Το Ιράκ, που χρειάζεται περίπου 55.000 MW για να καλύψει τη θερινή ζήτηση αιχμής, έφτασε φέτος για πρώτη φορά τους 28.000 MW – επίδοση-ρεκόρ, αλλά πολύ κάτω από τις ανάγκες.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, το τρέχον κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει πάνω από μία εβδομάδα. Η χώρα βιώνει πιο συχνά και πιο έντονα επεισόδια ζέστης σε σχέση με τον 20ό αιώνα, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και ανθρώπινων παραγόντων, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι αναθυμιάσεις από ιδιωτικές γεννήτριες.

Ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας, ‘Αμερ αλ Τζαμπέρι, πρότεινε τη δημιουργία «πράσινης ζώνης» γύρω από τη Βαγδάτη, ώστε η πόλη «να μπορεί να αναπνεύσει».