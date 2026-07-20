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Η Χαμάς όρισε νέο ηγέτη της τον Χαλίλ Αλ Χαΐγια, στη θέση του Γιαχία Σινουάρ

Ο Αλ Χαΐγια, εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής
Χαλίλ Αλ Χαϊγια
Χαλίλ Αλ Χαϊγια / REUTERS /Mohammed Salem / File Photo
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Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαΐγια νέο γενικό ηγέτη της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Ο Αλ Χαΐγια αντικατέστησε τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024 καθώς η Χαμάς διεξήγαγε ένας πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στην Λωρίδα τη Γάζας.

Ο Αλ Χαΐγια, που υπήρξε εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο στην ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγιε, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Ο Αλ- Χαΐγα ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που τέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Ισραήλ στην Ντόχα το 2025, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

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