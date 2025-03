Ιράκ: Ο στρατός σκότωσε ένα από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους

Ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και στόχος αμερικανικών κυρώσεων, σκοτώθηκε από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14.03.2025) ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σιά αλ Σουντανί.

Ο Αμπντάλα Μάκι Μούσλι αλ Ρουφάϊ, ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη στο Ισλαμικό Κράτος, «θεωρείτο ένας από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες στο Ιράκ και στον κόσμο», είπε ο Σουντανί με ανάρτηση στο X.

Ήταν «υπεύθυνος των γραφείων εξωτερικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο Ιρακινός Πρωθυπουργός.

Ωστόσο, ο Σουντανί δεν είπε πότε και πού σκοτώθηκε ο τζιχαντιστής.

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους στην Συρία και στο Ιράκ.

The Iraqis continue their remarkable victories against the forces of darkness and terrorism. The heroes of the Iraqi National Intelligence Service, with support and coordination from the Joint Operations Command and the International Coalition forces, successfully eliminated the…