Ένα ασυγκράτητο κύμα οργής στο Ιράν έχει προκαλέσει εδώ και μέρες η δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμινί, της νεαρής κοπέλας που έχασε την ζωή της αφού ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή από την «Αστυνομία Ηθών» γιατί δεν φορούσε καλά τη μαντίλα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η χώρα πνίγεται στο αίμα καθώς πλήθος κόσμου έχει βγει στους δρόμους και διαδηλώνει, ανάμεσα τους και πάρα πολλές γυναίκες.

Μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, οι διαδηλώσεις στο Ιράν δεν λένε να κοπάσουν και το καθεστώς δηλώνει ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών». Η καταστολή στη χώρα είναι έντονη και, σύμφωνα με το BBC, γυναίκες απειλούνται ακόμα και με… βιασμό.

«Με έβαλαν στο έδαφος και ένας αστυνομικός έβαλε τη μπότα του στην πλάτη μου. Με κλώτσησε στο στομάχι, μου έδεσε τα χέρια, με πήρε από τα χέρια μου και στη συνέχεια με έσπρωξε μέσα σε ένα φορτηγάκι». Έτσι περιέγραψε στο BBC η 51χρονη Maryam τη στιγμή της σύλληψής της, κατά την διάρκεια διαδήλωσης στην Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την 51χρονη, πολλοί από τους συλληφθέντες – ανάμεσα τους πολλές γυναίκες – κρατούνται σε μικρά αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πολλές από τις οποίες είναι άγνωστες στο κοινό. «Μας μετέφεραν σε ένα μικρό αστυνομικό τμήμα. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν τόσους πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η Maryam στο BBC.

Δείτε βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Ιράν:

Ruthless: Look how this Young Iranian Girl is Brutally thrashed by Monster Police of Iran on roads😡4 Protesting against Forced Hijab & Murderer Regime of Predators that her Head Hit d Pavement on d Road



#Hijab #IranProtests2022 #Iran #IranProtests #IranRevolution #MahsaAmini pic.twitter.com/mOe1FJRMQ5 — Jyot Jeet (@activistjyot) September 26, 2022

#Iran: Gunshots were heard in Sardasht tonight as security forces continue to fire live rounds at protesters. Anti-government protests following the killing of Jina Amini have now reached their 11th day.



(via @ErshadAlijani) pic.twitter.com/6fMNGT6Tc1 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 27, 2022

«Αν δεν σωπάσουμε, θα μας βιάσουν»

«Έβαλαν τουλάχιστον 60 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και εμένα, σε ένα μικρό δωμάτιο. Στεκόμασταν η μία δίπλα στην άλλη και δεν μπορούσαμε να καθίσουμε ή να κινηθούμε» περιγράφει η 51χρονη, προσθέτοντας ότι τους είπαν πως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ούτε το μπάνιο. «Μετά από σχεδόν μια μέρα, όταν φωνάξαμε και διαμαρτυρηθήκαμε μέσα στο δωμάτιο, άρχισαν να μας απειλούν ότι αν δεν σωπάσουμε, θα μας βιάσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απειλές και στους συγγενείς των συλληφθέντων

Την ίδια ώρα, βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media έχουν καταγράψει συγγενείς συλληφθέντων να συγκεντρώνονται έξω από την διαβόητη φυλακή Εβίν στην βόρεια Τεχεράνη. Ένας από τους συγγενείς των συλληφθέντων δήλωσε στο BBC ότι οι Αρχές του Ιράν τους απείλησαν να μην δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των ανθρώπων τους που είχαν συλληφθεί «διαφορετικά η κατάστασή τους θα γίνει πολύ χειρότερη».

Δείτε βίντεο:

The worst of all is that women in iran are arrested by other women. It's unbelievable. Here we see a young girl at risk of arrest by older women. I don't even want to imagine how these women treat their daughters…#Iran #IranProtests #MashaAmini #IranianWomenLivesMatter pic.twitter.com/qn3IDvdhM7 — Manolis Giannarakis 🌐 (@ManGiannarakis) September 24, 2022

#Iran: Relatives of detained protesters at Tehran's Evin Prison searching for loved ones.



Detainees can be held for months while denied access to counsel + family.



One of many reasons why protesters are demanding change. #OpIran #MahsaAmini #IranRevolution

#مهسا_امینی pic.twitter.com/OiDPlDSwLZ — Jasmin Ramsey (@JasminRamsey) September 24, 2022

Με πληροφορίες από BBC