Μαθητές στο Ιράν συνελήφθησαν μέσα στο σχολείο την Κυριακή (09.10.2022) από δυνάμεις ασφαλείας της χώρας που έφτασαν με φορτηγά, τα οποία μάλιστα ήταν χωρίς πινακίδες.

Οι Αρχές στο Ιράν έκλεισαν επίσης όλα τα σχολεία και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ιρανικό Κουρδιστάν την Κυριακή, δείχνοντας έτσι ότι το καθεστώς ανησυχεί μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, σύμφωνα με τον Guardian.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται να δείχνουν διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλο το Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής, με εκατοντάδες κορίτσια γυμνασίου και φοιτητές να συμμετέχουν και τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων αλλά και πραγματικών πυρών, ανέφεραν οργανώσεις για τα δικαιώματα.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της αρνήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές σφαίρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A group of students at Tehran's female-only Al-Zahra University sang a Persian rendition of "Bella Ciao" today.



This is the same university where some students chanted against Iran's President Raisi yesterday.



Video via the Students Union Council on Telegram (@ senfi_uni_iran) pic.twitter.com/sL0ZQVGaej