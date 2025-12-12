Ιράν: Η Νομπελίστρια Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί συνελήφθη ξανά

Οι αρχές στο Ιράν προχώρησαν σε νέα σύλληψη της Ναργκίς Μοχαμαντί, εμβληματικής μορφής του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης 2023. Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή (12.12.2025) στο Ιράν, λίγους μήνες μετά την προσωρινή αποφυλάκισή της για λόγους υγείας.

Η πληροφορία για τη σύλληψή της στο Ιράν επιβεβαιώθηκε από την επιτροπή υποστήριξής της και από τους συνηγόρους υπεράσπισης της Νομπελίστριας Ειρήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, η 53χρονη ακτιβίστρια προσήχθη βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε τελετή στη μνήμη του Χοσρόου Αλικορντί, δικηγόρου που πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μασχάντ, στην ανατολική χώρα, κατά την έβδομη ημέρα του μνημοσύνου, ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό στην ισλαμική παράδοση.

BREAKING NEWS: Narges Mohammadi Arrested at Memorial for Khosrow Alikordi



12 December 2025



According to verified reports, Narges Mohammadi was violently arrested earlier today by security forces during the seventh-day memorial ceremony for Khosrow Alikordi, a lawyer who was… pic.twitter.com/zQ8DtLxDKY — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) December 12, 2025

Η Γαλλίδα δικηγόρος της Μοχαμαντί, Σιρίν Αρντακανί, επιβεβαίωσε τη σύλληψη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο σύζυγός της, Ταγκί Ραχμανί, που ζει στο Παρίσι, ανέφερε επίσης ότι συνελήφθη την ίδια στιγμή και η γνωστή ακτιβίστρια Σεπιντέχ Γκολιάν.

Τελετή σε κλίμα έντασης

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) δείχνουν τη Μοχαμαντί ανάμεσα στο πλήθος χωρίς να φορά μαντίλα, η οποία είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες σε δημόσιους χώρους στο Ιράν. Η οργάνωση αναφέρει ότι ακούστηκαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Αγωνιζόμαστε, πεθαίνουμε, δεν δεχόμαστε καμία ταπείνωση».

Άλλα βίντεο, που μετέδωσαν περσόφωνα μέσα ενημέρωσης με έδρα εκτός Ιράν, δείχνουν τη Μοχαμαντί να προτρέπει τους παριστάμενους να συνεχίσουν τα συνθήματα, λίγο πριν επιβιβαστεί σε όχημα, λίγο πριν από τη σύλληψή της.

Ο Χοσρόου Αλικορντί, 45 ετών, είχε υπερασπιστεί πολλούς συλληφθέντες κατά την καταστολή των διαδηλώσεων του 2022. Το σώμα του βρέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, κάνει λόγο για «σοβαρές υποψίες κρατικής δολοφονίας».

Ένα σύμβολο υπό πίεση

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης από την ιρανική δικαιοσύνη. Το 2023 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η προσωρινή αποφυλάκισή της, που είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2024, θεωρούνταν ήδη εύθραυστη και αυστηρά ελεγχόμενη.

Η νέα αυτή σύλληψη επιβεβαιώνει την πρόθεση των ιρανικών αρχών να διατηρήσουν τη μέγιστη πίεση στις μορφές της διαμαρτυρίας, ακόμη και σε πρόσωπα με διεθνή αναγνώριση. Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέες διπλωματικές αντιδράσεις και να αναζωπυρώσει την κριτική για την καταστολή στην Τεχεράνη, παρά τη διεθνή προβολή που συνοδεύει το βραβείο Νόμπελ.