Ιράν: Η στιγμή που αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει «ξυστά» από μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15

Στο βίντεο φαίνονται δύο αντιαεροπορικοί πύραυλοι να αστοχούν ενώ στο τέλος το αεροσκάφος απελευθερώνει θερμοβολίδες για να αποφύγει νέα επίθεση
Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15
Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 / Φωτογραφία IDF

Την κλιμάκωση των επιθέσεων και των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε χθε (21.03.2026) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ήδη μέσα σε λίγες ώρες, οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιήθηκαν έχουν «φουντώσει» την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στην περιοχή του Νατάνζ οδήγησε την Τεχεράνη σε καταστροφικά αντίποινα στο νότιο Ισραήλ, με βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.

Ωστόσο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα (22.03.2026) με τις δυνάμεις αεράμυνας του Ιράν να εμπλέκουν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 πάνω από το νησί Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

Μάλιστα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ο αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει «ξυστά» από το μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ένας άλλος αντιαεροπορικός πύραυλος να αστοχεί ενώ στο τέλος το αεροσκάφος φαίνεται να απελευθερώνει θερμοβολίδες (flares) για να αποφύγει τυχόν νέα επίθεση.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί φιλοϊρανικοί λογαριασμοί δήλωσαν ότι το μαχητικό αεροσκάφος στο βίντεο καταρρίφθηκε, αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.

Οι ιρανικές δυνάμεις δεν διευκρινίζουν αν πρόκειται για αμερικανικό F-15E ή για ισραηλινό F-15I, ωστόσο το βίντεο αυτό είναι ενδεικτικό ότι παρά την αεροπορική κυριαρχία που έχουν πετύχει ΗΠΑ και Ισραήλ, υπάρχουν ακόμα απειλές για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. 

Εξάλλου, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν χθες (21.03.2026) ότι χτύπησαν ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Κόσμος
