Ιράν: Η στιγμή που αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει «ξυστά» από μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15

Την κλιμάκωση των επιθέσεων και των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε χθε (21.03.2026) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ήδη μέσα σε λίγες ώρες, οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιήθηκαν έχουν «φουντώσει» την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στην περιοχή του Νατάνζ οδήγησε την Τεχεράνη σε καταστροφικά αντίποινα στο νότιο Ισραήλ, με βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.

Ωστόσο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα (22.03.2026) με τις δυνάμεις αεράμυνας του Ιράν να εμπλέκουν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 πάνω από το νησί Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

Μάλιστα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ο αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει «ξυστά» από το μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ένας άλλος αντιαεροπορικός πύραυλος να αστοχεί ενώ στο τέλος το αεροσκάφος φαίνεται να απελευθερώνει θερμοβολίδες (flares) για να αποφύγει τυχόν νέα επίθεση.

Iran just released footage showing a USAF F-15E Strike Eagle successfully evading an incoming Iranian surface to air missile over Hormuz island. pic.twitter.com/7KXJSUiy6a March 22, 2026

جنگنده متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرارگرفت



قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه‌های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت pic.twitter.com/KxzDHnDtT1 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 22, 2026

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί φιλοϊρανικοί λογαριασμοί δήλωσαν ότι το μαχητικό αεροσκάφος στο βίντεο καταρρίφθηκε, αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.

Οι ιρανικές δυνάμεις δεν διευκρινίζουν αν πρόκειται για αμερικανικό F-15E ή για ισραηλινό F-15I, ωστόσο το βίντεο αυτό είναι ενδεικτικό ότι παρά την αεροπορική κυριαρχία που έχουν πετύχει ΗΠΑ και Ισραήλ, υπάρχουν ακόμα απειλές για τα μαχητικά αεροσκάφη τους.

Εξάλλου, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν χθες (21.03.2026) ότι χτύπησαν ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.