Ιράν: Νέα σενάρια αμερικανικής επίθεσης – «Σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ» λένε ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Αμερικανικά μαχητικά F-35 και F-18 είναι σε ύψιστη ετοιμότητα εάν ο Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης στα ιρανικά εδάφη
Βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν
Βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν / REUTERS / Mohamad Torokman

Τη στιγμή που τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ οδεύουν προς τον Περσικό Κόλπο, το Ιράν απειλεί με γενικευμένη σύρραξη. Η αμερικανική αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» πλέει προς την περιοχή και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προ το Ιράν», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και προσθέτει ότι «θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να μην συμβεί κάτι, αλλά παρακολουθούμε (σ.σ. το Ιράν) πολύ στενά».

Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν», το οποίο καταπλέει στην περιοχή από την Ασία, συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά, εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk. Όταν φτάσουν ανοιχτά του Ιράν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με ακόμη τρία πολεμικά πλοία.

Μαχητικά F-35 και F-18 είναι σε ύψιστη ετοιμότητα εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος δώσει εντολή επίθεσης στα ιρανικά εδάφη, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει από την πλευρά της απειλές για γενικευμένο πόλεμο.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να την αποκρούσουμε», λέει εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία στέλνει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ / Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Ο Χαμενεΐ σε υπόγειο καταφύγιο της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο μέσα στην Τεχεράνη.

Το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό site Iran International, επιβεβαίωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ, μετά την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε, επίσης, ότι ο Χαμενεΐ κατέφυγε σε υπόγεια καταφύγια μετά από εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για «αυξημένο κίνδυνο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ», καθώς η Ουάσινγκτον μετακινεί σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ είναι ενισχυμένο και διαθέτει σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

«Οι δυνάμεις του στρατού ξηράς, παράλληλα με τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης θα υπερασπιστούν το έδαφος του Ιράν και δεν θα διστάσουν να κάνουν οποιεσδήποτε θυσίες», διαμηνύουν οι επίλεκτες δυνάμεις του θεοκρατικού καθεστώτος.

Σε ύψιστη ετοιμότητα και το Ισραήλ

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς, να μην εκτελέσει δια απαγχονισμού οκτακόσιους διαδηλωτές, μιλώντας για «κόκκινη γραμμή».

Όμως, ο γενικός εισαγγελέας στην Τεχεράνη απάντησε πως η ιρανική ηγεσία δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France και η KLM ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής, το Σαββατοκύριακο (24 – 25.01.2026), με τον φόβο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

