Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Κερμάν του Ιράν, εκεί όπου εκρήξεις στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Στο νέο βίντεο από το Ιράν φαίνεται ένα λεωφορείο να στρίβει σε δρόμο του Κερμάν, όταν ξαφνικά γίνεται μπροστά του μια έκρηξη. Αυτή ήταν η δεύτερη έκρηξη.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τις εκρήξεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 91 άνθρωποι, αφού 2 τραυματίες υπέκυψαν. Την ευθύνη ανέλαβε το ISIS.

Η τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Κερμάν έγινε κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κοντς του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σε βομβαρδισμό των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2020.

