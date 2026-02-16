Συμβαίνει τώρα:
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν «μήνυμα ετοιμότητας» στις ΗΠΑ με ναυτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η ομάδα κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln είναι ανεπτυγμένο στην Αραβική Θάλασσα
Εκτόξευση πυραύλου από ιρανικό πολεμικό πλοίο
Εκτόξευση πυραύλου από ιρανικό πολεμικό πλοίο / IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / File Photo

Με φόντο τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Τεχεράνη αποφάσισε να «προετοιμάσει το έδαφος» στέλνοντας μήνυμα προς την Ουάσινγτον με ναυτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ.

Μια ημέρα πριν τον νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν σήμερα (16.02.2026) ναυτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικά πλάνα στα social media.

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Υποστράτηγος Μοχάμαντ Πακπούρ επιθεώρησε την ανάπτυξη μονάδων επιφανείας, ελικοπτέρων ανθυποβρυχιακού πολέμου και βολών από διάφορα πυραυλικά συστήματα και πυροβόλα.

Τα ναυτικά γυμνάσια με την ονομασία «Ευφυής Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ», η διάρκεια των οποίων δεν διευκρινίσθηκε, έχουν στόχο να δοκιμασθεί η ετοιμότητα επιχειρησιακών δυνάμεων έναντι «πιθανών στρατιωτικών απειλών και απειλών για την ασφάλεια», μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω της πολεμικής ρητορικής και των απειλών με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω των οποίων εξάλλου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln είναι ανεπτυγμένο στην Αραβική Θάλασσα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών καταρρεύσουν και κλιμακωθεί εκ νέου η ένταση.

