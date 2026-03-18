Ιράν: Οι πρώτες φωτογραφίες με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί, του γιου του και του διοικητή της Μπασίτζ θα πραγματοποιηθούν σήμερα
Τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα φέρετρα του ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί και του γιου του, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου σήμερα Τετάρτη (18.3.26).

Οι Ισραηλινοί είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι της Τρίτης (17.3.26) ότι ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε από ισραηλινή πυραυλική επίθεση. Η Τεχεράνη αρχικά αρνήθηκε το γεγονός αλλά τελικά οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του στρατηγού Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί επίσης «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Οι πρώτες εικόνες με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του, τυλιγμένα με την ιρανική σημαία.

 

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

